Bacău: Autoritățile au decis amenajarea urgentă a unui pod provizoriu la Ciobănuş, după avarierea celui existent

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJUS) a aprobat, miercuri, amenajarea în regim de urgenţă a unui pod provizoriu, peste râul Trotuş, pe drumul naţional DN 12A, în localitatea Ciobănuş – comuna Asău, după ce podul existent a fost avariat în cursul dimineţii, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

O altă măsură adoptată de CJSU Bacău a fost de amenajare a drumurilor săteşti Pârâul Podului şi Fundul Străjii, pe o distanţă de aproximativ doi kilometri, pentru a putea fi utilizate ca variantă ocolitoare pentru traficul uşor, de până la 3,5 tone.

‘Printre principalele măsuri aprobate se numără evacuarea autovehiculelor rămase pe pod şi îndepărtarea suprastructurii podului din albia râului Trotuş, (…) restricţionarea circulaţiei auto şi pietonale în zona podului şi devierea traficului pe ruta ocolitoare’, a precizat ISU Bacău.

Totodată, vor fi montate indicatoarele rutiere necesare pentru interzicerea traficului greu pe ruta Comăneşti – Ghimeş.

ISU Bacău va reloca echipajului SMURD B2 de la Garda de Intervenţie Comăneşti la Punctul de lucru Brusturoasa, pentru asigurarea primului ajutor calificat în localităţile Ghimeş Făget, Palanca, Brusturoasa, Agăş şi Asău, până la podul afectat.

Structura de fier a podului din localitatea Ciobănuş, pe drumul naţional DN 12A, a fost avariată, miercuri dimineaţă, după ce un trailer încărcat cu un utilaj a încercat să tranziteze zona.

Traficul greu a fost deviat pe ruta Oneşti – DN 11 – Târgu Secuiesc.

(AGERPRES /ISU Bacău)