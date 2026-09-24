De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naţionale şi autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 07:36

De la 1 octombrie, călătoriile pe drumurile naţionale şi autostrăzi vin cu un nou sistem de taxare, conceput să fluidizeze traficul, dar şi să îi avantajeze pe proprietarii de maşini mai puţin poluante.

Ce se întâmplă cu taxa de la Feteşti şi cum se va calcula noua rovinietă ne explică Cristian Bâcâin: Principala veste bună este pentru cei care merg spre litoral: de la 1 octombrie se elimină peajul pentru podurile peste Dunăre de pe Autostrada A2.

Taxa de pod de la Feteşti-Cernavodă nu se mai plăteşte distinct la staţie sau prin SMS, ci este integrată direct în rovinietă. Astfel, trecerea pe poduri devine gratuită pentru toţi posesorii unei roviniete valabile. Șoferii care intră în țară dinspre Bulgaria, prin punctele de frontieră Giurgiu și Calafat, trebuie să știe că taxa de pod se va achita direct autorităților bulgare înainte de trecerea peste Dunăre.

A doua modificare majoră schimbă modul de calcul al tarifului de drum. Noul sistem ţine cont direct de clasa de poluare Euro a vehiculului şi de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Astfel, pentru o rovinietă valabilă un an, şoferii care au maşini electrice sau Euro 6 vor achita tariful de bază de aproximativ 254 de lei, sumă apropiată de nivelul actual. În schimb, pentru un autoturism cu normă Euro 4 sau Euro 5, taxa anuală creşte cu aproximativ 15%, ajungând la aproape 292 de lei.

Cele mai mari scumpiri le înregistrează maşinile mai vechi, încadrate la Euro 3 sau inferior; pentru acestea, rovinieta pe un an urcă până la 330 de lei, adică o majorare de 30% faţă de norma nepoluantă. Diferenţierile se aplică proporţional şi la rovinietele pe termen scurt. O rovinietă de o zi va costa în jur de 22 de lei pentru o maşină Euro 6 şi ajunge la aproape 29 de lei pentru modelele non-Euro.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro