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(AUDIO) Școli închise până la ora 10:00 în patru localități din Suceava, după alerta de dronă

(AUDIO) Școli închise până la ora 10:00 în patru localități din Suceava, după alerta de dronă

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 09:19

Ministerul Apărării Naționale anunță că o dronă de mici dimensiuni s-a prăbușit în această dimineață în județul Suceava, după ce a pătruns ilegal în spațiul aerian al României.

Sistemele de supraveghere radar au detectat ținta aeriană în timp ce intra prin nordul județului Botoșani. Populația din cele două județe a fost avertizată prin mesaj RO-ALERT. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, colonelul Daniel Nistor: ”Sistemul de supravegheră radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei în apropierea graniței cu România în zona de nord a județului Botoșani. Două aeronave, F16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat de la Baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Botoșani și Suceava, iar la ora 6:26 de minute a fost transmis un mesaj ROAlert. Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani, a evoluat timp de aproximativ 4 minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava fără a produce victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii. De asemenea, la ora 7:21 de minute, un elicopter IAR 330 Socat a decolat de la baza 95 aeriană din Bacău, pentru monitorizarea situației.”

Cursurile au fost suspendate până la ora 10:00 în unitățile de învățământ din localitățile Solca, Arbore, Botoșana și Cacica din județul Suceava, în urma alertei cu dronă din această dimineață.

Decizia a fost luată după discuțiile purtate de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava cu autoritățile, a declarat inspectorul șef, Ciprian Anton: ”Cu autoritățile am decis ca la unitățile școlare din zona Solca, Arbore, Botoșana și Cacica să fie suspendate cursurile până la ora 10. Între timp, RoAlert-ul ne-a anunțat că se ridică acest aspect și ulterior vom vedea după ora 10 dacă se impună alte măsuri.

Reporter: Sunt copii care efectuează naveta în zonă, care sunt transportați cu microbuze școlare?

Ciprian Anton: Sigur, sunt în aceste zone pentru că este zona rurală. Deocamdată, ce pot să vă spun este că nu sunt în acest moment la școală.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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