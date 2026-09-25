Botoşani: Sediul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil – inaugurat după lucrările de consolidare şi modernizare de aproape 17 milioane de lei

Generalul de brigade Lucian Trăşcălie, care deţine funcţia de adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, şi secretarul de stat în Ministerul de Interne Angelica Fădor au participat, vineri, la inaugurarea noului sediu al Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil Botoşani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Botoşani.

Investiţia face parte din proiectul ‘Consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă’, finanţat printr-un Acord de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

‘Aceasta este prima clădire consolidată şi modernizată, dintr-un total de şapte din cadrul proiectului care are ca obiectiv creşterea rezilienţei facilităţilor critice ale Jandarmeriei Române de răspuns în situaţii de urgenţă şi la dezastre şi consolidarea capacităţilor instituţionale pentru pregătirea şi răspunsul în situaţii de urgenţă. (…) Clădirea în care îşi desfăşura activitatea Detaşamentul 1 Jandarmi Mobil Botoşani se afla într-o stare avansată de degradare şi nu mai corespundea cerinţelor actuale privind rezistenţa şi stabilitatea structurilor. În urma expertizei tehnice, construcţia a fost încadrată în clasa I de risc seismic, categorie atribuită imobilelor cu risc ridicat de prăbuşire în cazul unui cutremur major’, a afirmat Lucian Trăşcălie.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul de Interne Angelica Fădor a declarat că investiţia arată că ‘modernizarea infrastructurii Ministerului Afacerilor Interne trebuie privită din perspectiva rezultatelor pe care le produce pentru oameni’.

‘O infrastructură modernă înseamnă personal mai bine pregătit, capacitate operaţională consolidate şi în final servicii publice de siguranţă mai eficiente’, a spus Fădor.

Proiectul de consolidare a sediului Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil Botoşani a avut ca obiectiv principal creşterea rezistenţei structurale printr-o intervenţie de întărire a fundaţiei şi a structurii de rezistenţă. În paralel cu aceste lucrări, clădirea a fost modernizată şi extinsă prin adăugarea unui nou nivel.

Noul sediu, modern şi funcţional, include atât spaţii administrative, cât şi facilităţi specializate pentru instruirea personalului. În construcţia destinată Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil Botoşani se regăsesc birouri ale personalului, sala de pregătire specifică, camere pentru păstrarea tehnicii speciale, spaţii de depozitare, sala de şedinţe, vestiare, grupuri sanitare, precum şi încăperi tehnice necesare funcţionării clădirii. Clădirea a fost proiectată conform celor mai noi standarde de eficienţă energetică şi este dotată cu panouri solare pentru producerea apei calde şi furnizarea de energie electrică.

Lucrările de consolidare şi modernizare au costat 16,94 milioane de lei.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)