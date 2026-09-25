(AUDIO) Aeroportul Iași își majorează veniturile estimate pentru 2026, în ciuda reducerii traficului

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 11:44

Bugetul Aeroportului Internațional Iași a fost rectificat, astăzi, de Consiliul Județean.

În ciuda creșterii prețului la kerosen și a reducerii numărului de zboruri, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, veniturile estimate pentru acest an au fost majorate de la 110 la 112 milioane de lei.

Directorul Aeroportului Iași, Romeo Vatră, spune că profitul estimat rămâne la aproximativ șapte milioane de lei.

Potrivit acestuia, au fost actualizate și unele costuri de operare, în contextul creșterii cheltuielilor la nivelul mondial.

Iar în ceea ce privește investițiile, la Aeroportul Iași continuă lucrările pentru instalarea panourilor fotovoltaice și a bateriilor de stocare a energiei.

La finalizarea acestora, se estimează că aeroportul va avea un grad mai mare de independență energetică, a mai declarat directorul general, Romeo Vatră: ”Astăzi venim în plen cu o rectificare de buget pentru Aeroportul Iași care presupune o creștere a venitorilor de la 110 milioane la 112 milioane și de asemenea o reajustare a costurilor ținând cont de realitățile actuale în care costurile au crescut destul de mult. În schimb, vestea bună este că rămânem pe același palier de profit de 7 milioane de lei. De asemenea, introducem o serie de investiții cu caracter urgent pe care trebuie să le facem la nivelul Aeroportului în acest an și trebuie să menționez aici modernizarea sistemului TVCI în cadrul Aeroportului, dorim să introducem camere de luat vederi în lifturi, inclusiv cu interfon în cazul în care se întâmplă ceva, să putem asigura pasagerilor posibilitatea să apeleze la despeceratul Aeroportului. De asemenea, vor fi o serie de lucrări pe care le demarăm pentru care trebuie să urgentăm documentațiile necesare și pentru acest an, așa cum am spus, rămânem pe profit chiar dacă vom constata o ușoară reducere a traficului.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)