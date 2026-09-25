Festivalul APOLODOR a dedicat ilustrației de carte 5 expoziții și 14 ateliere de desen

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 10:38

Lucrări semnate de Livia Rusz, Alexandru Ciubotariu/ Pisica Pătrată, Magdorian Sficlea-Obreja și de tineri absolvenți de arte plastice, pe simezele galeriilor din Botoșani: cinci expoziții au prezentat ilustrații, benzi desenate, carte-obiect.

Ateliere de ilustrație, de bandă desenată, de pictopoezie și letraj i-au introdus pe copii și adolescenți în universul artei grafice.

Dialogurile profesionale au reunit ilustratori, autori și editori din România, Republica Moldova, Germania, Bulgaria și Elveția.

La ediția a doua a Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR, ilustrația a avut un loc aparte. Între 17 și 20 septembrie, publicul a descoperit cartea prin desen, culoare, personaje, bandă desenată și carte-obiect, într-un program care a așezat imaginea alături de literatură.

Ilustrația a marcat un traseu cultural în sine în Botoșani. Astfel, Foaierul Teatrului „Mihai Eminescu” a găzduit expoziția „BOOK M@P 2. Ilustratori din România și Republica Moldova”; Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” au prezentat expoziția personală a unuia dintre pionierii street-art-ului românesc, Alexandru Ciubotariu, prin expoziția „Ciubi versus Pisica Pătrată”, curatoriată de Cezarina Caloian.

Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” a adus în fața publicului expoziția „Livia Rusz – File de poveste”, reunind ilustrații deja clasice ale unei ilustratoare cu un portofoliu impresionant și o activitate de peste șase decenii în domeniul ilustrației de carte pentru copii și al benzii desenate. La Memorialul Ipotești au fost expuse lucrările tinerilor artiști din proiectul „1001 de personaje în căutarea unui autor”, iar Galeria „Casa Zamfirescu” a găzduit „Geografii povestite”, expoziție de ilustrație și carte-obiect semnată de Magdorian Sficlea-Obreja.

Cele cinci proiecte au urmărit vârste și formule diferite ale graficii de carte. Lucrările originale și volumele ilustrate de Livia Rusz au readus în atenție imaginarul vizual care a însoțit copilăria mai multor generații. Ciubi și Pisica Pătrată a prezentat cele două identități ale creației artistului Alexandru Ciubotariu, între banda desenată, ilustrația de carte și arta murală.

„BOOK M@P 2” a reunit 17 dintre cei mai apreciați ilustratori din România și Republica Moldova, iar expoziția de la Ipotești a oferit spațiu studenților și absolvenților specializării Grafică de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Secțiunea expozițională a inclus artiștii Diana Barbu, Anna Benczédi, Maxim Bivol, Raluca Burcă, Mihail Coșulețu, Stela Damaschin-Popa, Violeta Diordiev, Irina Dobrescu, Sabina Drinceanu, Agnes Keszeg, Andrei Măceșanu, Cristiana Radu, Anca Smărăndache, Olga Solonina, Dan Ungureanu, Ioana Zaus și Karda Zenkő.

Programul de expoziții de ilustrație și ateliere a fost curatoriat de Cezarina Caloian și Dana Lungu.

Imaginea a devenit și limbaj de lucru pentru copii și adolescenți. În cele 11 sesiuni ale Atelierului lui Carli, susținut de ilustratoarea Miruna Zaharia și Editura GAMA, participanții au trecut de la lectură la desen și au urmărit felul în care un personaj capătă chip. Programul a mai cuprins atelierul de pictopoezie coordonat de Ioana Bot atelierul „Litera – de la forme decorative la forme abstracte”, susținut de Andrei Pantea, și atelierul dedicat particularităților benzii desenate, coordonat de Sabina Drînceanu și Bianca Simionescu.

Relația dintre imagine, text și piața editorială a fost discutată și la masa rotundă „Books and Images. How Books Travel Abroad”. Herwig Bitsche, editor elvețian și director al NordSüd Verlag din Zürich, ilustratorul german Vitali Konstantinov, Alexandru Ciubotariu, Marilena Iovu, Moni Stănilă, Jan Cornelius, Diana Soare și Bogdan Popescu, directorul Centrului Național al Cărții, au analizat drumul unei cărți ilustrate de la manuscris la cititorii din alte limbi și culturi. Întâlnirea a oferit ediției o legătură directă cu mediile editoriale din Austria, Bulgaria, Germania și republica Moldova.

În jurul secțiunii vizuale, APOLODOR a desfășurat o retrospectivă amplă a literaturii pentru copii și adolescenți. Cele 60 de evenimente au cuprins întâlniri cu 16 autori, lecturi, lansări de carte, activități în școli și grădinițe, jurnalism, filosofie, traducere, teatru, educație financiară, concerte și cele trei Seri APOLODOR. Campania „Născut cititor”, lansată la Maternitatea din Botoșani, va oferi în următoarele 12 luni câte o carte pentru 2.000 de nou-născuți. Echipa festivalului a fost sprijinită de 50 de voluntari.

Ediția a doua a reunit scriitori și creatori iubiți de publicul de toate vârstele, precum Cristina Andone, Simona Antonescu, Florin Bican, Ioana Bot, Lavinia Braniște, Jan Cornelius, Doru Căstăian, Cezar-Florin Ciobîcă, Viorel Ilișoi, Petia Kokudeva, Vitali Konstantinov, Moni Stănilă, Victoria Pătrașcu, Stelian Tănase, Carmen Tiderle și Alexandru Vakulovski. Lor li s-au alăturat jurnaliștii Elena Vijulie, Nona Rapotan, Raluca Aftene și Ovidiu Mihăiuc, traducătoarea și agenta literară Marilena Iovu, editorul Herwig Bitsche, ilustratorii Alexandru Ciubotariu, Sabina Drînceanu, Bianca Simionescu, Andrei Pantea.

Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR este inițiat de scriitorii Dan Lungu, director al festivalului, și Luminița Corneanu, director artistic, și este organizat de Fundația Corona. Ediția a doua s-a desfășurat între 17 și 20 septembrie 2026, sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România, cu finanțarea Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Botoșani.

Echipa Festivalului APOLODOR

Director: Dan Lungu

Director artistic: Luminița Corneanu

Curatoarele expozițiilor de ilustrație: Cezarina Caloian și Dana Lungu

Director executiv: Costică Roman

Asistent director: Pușa Piticari

Manager logistică și voluntari: Alexandru Teioșanu

Identitate vizuală: Marinela Ciobanu

Comunicare: Roxana Aiacoboaei

Social Media: Anamaria Ionel

Website: Robert Pietraru

Finanțatori

Consiliul Local și Primăria Municipiului Botoșani.

Parteneri instituționali

Centrul Național al Cărții, Asociația Punctul de Cultură, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Botoșani, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Cinematograful Unirea Botoșani, Casa Corpului Didactic Botoșani, Asociația Bibliotecarilor din România, Asociația Forma Mentis, CHILL Festival Chișinău, Galeria ArtEast Iași, Editura GAMA, Agenția Caracteristic, CNIPT Botoșani, Asociația pentru Ospitalitate Culturală – AOC Iași, Fundația Star of Hope – SOH România, Școala Profesională de Cooperație, Spitalul Județean de Urgență „Mavromati”, Grupul de Cercetări Calitative – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar din București.

Edituri partenere

Editura Art, Editura Arthur, Editura Grafic, Editura Polirom, Editura GAMA, Editura Corint, Editura Casa Radio, Editura GRI, Editura Nemi, Editura Nemira, Editura Univers, Editura Vlad și Cartea cu Genius.

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Partener de hidratare

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Partener de mobilitate

Geely Iași – ATI Motors Holding.