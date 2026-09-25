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Iașiul se schimbă. Dar ce fel de oraș construim?

Iașul are în pregătire și în derulare investiții de sute de milioane de lei. Sunt multe întrebări, sunt proiecte cu bugete importante și sunt termene pe care ieșenii vor să le cunoască. Despre toate acestea discutăm, la emisiunea „Imperativ”, vineri, după știrile orei 14:00, cu Petru Movilă, consilierul primarului municipiului Iași.

Iașiul se schimbă. Dar ce fel de oraș construim?

Publicat de isoreanu, 25 septembrie 2026, 10:12

Orașul Iași are mai multe proiecte în pregătire sau în derulare. Peste 37 de milioane de lei pentru stocarea energiei la CET II Holboca. Un tren metropolitan, pentru care investiția este estimată la 1,26 miliarde de lei. În același timp, traficul rămâne una dintre marile probleme ale orașului, Pasajul Socola este în lucru, iar pistele pentru biciclete au fost desființate.

Ce se întâmplă cu transportul public din Iași și când va circula primul tren metropolitan? Care sunt termenele și de unde vin banii? Și, mai ales, când vor simți ieșenii, concret, efectele acestor proiecte în viața de zi cu zi?

Despre toate acestea discutăm, la emisiunea „Imperativ”, vineri, după știrile orei 14:00, cu Petru Movilă, consilierul primarului municipiului Iași.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video, live, pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

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