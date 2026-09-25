20 de ani de GIMNIS, sărbătoriți prin sport și performanță la Iași. Bogdan Bantă, arbitru internațional și antrenor de gimnastică aerobică la GIMNIS Iași, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 10:12

Mâine, 26 septembrie 2026, începe Concursul Național de Gimnastică Aerobică – Cupa Iașului! 20 de ani de GIMNIS la Iași!

Bogdan Bantă, arbitru internațional și antrenor de gimnastică aerobică la GIMNIS Iași, în matinal cu Adina Șuhan:

Pe 26–27 septembrie 2026, Sala Polivalentă „Dan Constantin Irimiciuc” din Iași devine din nou locul de întâlnire al pasiunii, performanței și spectacolului oferit de gimnastica aerobică.

Anul acesta, competiția are o însemnătate cu totul specială: sărbătorim împreună 20 DE ANI DE GIMNIS!

Sportivi și cluburi din întreaga țară, dar și din Republica Moldova, se vor reuni la Iași pentru Concursul Național de Gimnastică Aerobică – Cupa Iașului, într-o ediție aniversară pe care ne dorim să o transformăm într-o adevărată sărbătoare a sportului!

Vă așteptăm alături de noi să susținem sportivii și să celebrăm 20 de ani de GIMNIS – 20 de ani de pasiune, muncă, performanță și emoții de neuitat!