Masa Critică revine la Iași. Bicicliștii pedalează împreună prin oraș
Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 08:23
Bicicliștii de la Iași se întâlnesc diseară la Masa Critică! Dacă e ultima zi de vineri din lună, bicicliștii pornesc la plimbare prin oraș.
Andrei Tabarcea, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
Punct de start Masă Critică: Vineri 25 Septembrie, 18:00
Stația de reparat biciclete – Parcul Regina Maria (La Drapel)
Ce spun biclicliștii?
Dacă e ultima Vineri din lună, e Masa Critică!
Ne reamintim că orașul aparține tuturor. Și că noi nu blocăm traficul, noi suntem traficul.
Plimbarea este spontană și nu are organizator oficial.