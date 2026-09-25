Masa Critică revine la Iași. Bicicliștii pedalează împreună prin oraș

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 08:23





Bicicliștii de la Iași se întâlnesc diseară la Masa Critică! Dacă e ultima zi de vineri din lună, bicicliștii pornesc la plimbare prin oraș.

Andrei Tabarcea, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Punct de start Masă Critică: Vineri 25 Septembrie, 18:00

Stația de reparat biciclete – Parcul Regina Maria (La Drapel)

Ce spun biclicliștii?

Dacă e ultima Vineri din lună, e Masa Critică!

Ne reamintim că orașul aparține tuturor. Și că noi nu blocăm traficul, noi suntem traficul.

Plimbarea este spontană și nu are organizator oficial.