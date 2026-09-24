(audio) Limba română, patria care călătorește cu noi – temă a emisiunii Dialog intercultural, vineri, 25 septembrie 2026, ora 20:30, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 11:38

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural (vineri, 25 septembrie a.c., h 20 :30, Radio România Iași), relatăm de la ZIUA LIMBII ROMÂNE – sărbătoarea românilor de pretutindeni, activitate culturală desfășurată, la Iași, în ziua de 30 august 2026, începând cu ora 11, în incinta Grădinii Botanice „Anastasie Fătu”.

Organizatori ai evenimentului au fost reprezentanții Primăriei Municipiului Iași, ai Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași și cei ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Una dintre prelegerile din programul activității culturale a fost susținută de către Profesor universitar, doctor în Științe Economice, Liviu-George Maha, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Președinte al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina din Rădăuți, conferință intitulată – Rolul și rostul limbii române în sistemul universitar actual.

Dragi ascultători, cu prilejul ZILEI LIMBII ROMÂNE – sărbătoarea românilor de pretutindeni, am stat de vorbă și cu Domnul Profesor universitar doctor Cătălin Tănase, membru corespondent al Academiei Române, Directorul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Grădina Botanică fiind gazda acestui important eveniment.

Reamintim că relatăm de la ZIUA LIMBII ROMÂNE – sărbătoarea românilor de pretutindeni, activitate culturală desfășurată, la Iași, în ziua de 30 august 2026, începând cu ora 11, în incinta Grădinii Botanice „Anastasie Fătu”.

În programul evenimentului a fost prezentată conferința – Expresivitatea limbii române în creația literară, prelegere susținută de către cercetător științific superior, doctor în Filologie, Oxana Gherman, Șef al Centrului de Literatură și Folclor, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Universității de Stat a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova.

Stimați prieteni, prelegerea de față m-a emoționat, încât am înregistrat-o pentru Dumnevoastră, iar în cele ce urmează o postăm, de aceea vă solicităm atenția și-mi doresc să rezonați cu cele pe care ni le prezintă Oxana Gherman, mulțumindu-i.

Imediat după încheierea ZILEI LIMBII ROMÂNE – sărbătoarea românilor de pretutindeni, activitate culturală desfășurată, la Iași, în ziua de 30 august 2026, începând cu ora 11, în incinta Grădinii Botanice „Anastasie Fătu”, am stat de vorbă cu doamna cercetător principal, specialist în Filologie, Gabriela Haja, directorul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, cea care ne-a creionat, prin cuvânt, o imagine a sărbătorii.

Referitor la cele prezentate, încheiem cu poemul – Limba noastră cea română, de Grigore Vieru: Sărut vatra și-al ei nume/ Care veșnic ne adună,/ Vatra ce-a născut pe lume/ Limba noastră cea română.

Cânt a Patriei ființă/ Și-a ei rodnică țărână/ Ce-a născut în suferință/ Limba noastră cea română.

Pre pământ străvechi și magic/ Numai dânsa ni-i stăpână:/ Limba neamului meu dacic,/ Limba noastră cea română.

În al limbii tezaur/ Pururea o să rămână/ Limba doinelor de aur,/ Limba noastră cea română.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate, vă invit diseară, începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN