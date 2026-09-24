(AUDIO) Protest față de uniformele obligatorii: Elevii din județul Iași și din toată țara, îndemnați să poarte negru pe 28 septembrie

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 11:23

Protest al Consiliului Național al Elevilor față de introducerea uniformei școlare obligatorii. Organizația îi îndeamnă pe elevi să vină îmbrăcați în negru la școală, pe 28 septembrie, în semn de solidaritate.

Proiectul de lege privind uniforma obligatorie a trecut de Senat și urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este for decizional.

Președintele Consiliului Național al Elevilor din județul Iași, Alexandru Manole, a declarat, pentru postul nostru de radio, că reprezentanții elevilor nu au fost invitați la consultări pe această temă, iar uniforma nu poate rezolva probleme precum bullying-ul și diferențele sociale dintre elevi: ”Consiliul Elevilor se opune clar acestei propuneri și considerăm și credem cu tărie că introducerea uniformei nu ar facilita cu siguranță eliminarea bullying-ului din școli, pentru că suntem siguri că lucrurile sunt de altă natură în ceea ce privește acest fenomen, care se întâmplă de foarte mult timp, inclusiv atunci când uniforma era introdusă în școli. Noi lunar și chiar săptămânal primim sesizări cu privire la cazuri de bullying și de violență și în acele școli știm cu siguranță că uniforma se poartă.”

Reprezentanții elevilor susțin că uniforma nu poate înlocui măsurile destinate reducerii inegalităților din sistemul de educație.

Participarea la protest este voluntară, iar elevii pot purta orice haine negre pe care le au deja, inclusiv un singur articol vestimentar de această culoare, a mai declarat Alexandru Manole, președintele Consiliului Național al Elevilor din județul Iași: ”În data de 28 septembrie, alături de Consiliul Național al Elevilor și de Consiliile județene ale elevilor, vom demara un protest pașnic pentru respingerea acestei propuneri, iar toți elevii se vor îmbrăca în negru. Și da, poate suna interesant faptul că fix noi respingem această măsură de a purta toți aceeași culoare și aceeași uniformă, însă credem cu tărie că acesta ar fi un mesaj mult mai puternic decât dacă am purta o banderolă albă, de exemplu, cum am mai avut în trecut. Practic, îmbrăcându-ne toți la fel, arătăm faptul că ne putem mobiliza cu toții împotriva unei astfel de măsuri, care, credem noi, este absolut inutilă pentru combaterea fenomenului de bullying.”

Redăm mai joc comunicatul Consiliului Național al Elevilor: „Educația nu se repară la croitorie Pe 28 septembrie, alegem împreună ce purtăm pentru a ne apăra dreptul de a alege. Senatul a adoptat de curând proiectul privind uniforma școlară obligatorie, deși Consiliul Național al Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui. Nu am fost invitați la dezbateri, nu am fost consultați, dar se așteaptă să ne conformăm. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați. Se pare că, pentru decidenți, vocea elevilor contează mai puțin decât felul în care arată. Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe elevii din întreaga țară să vină îmbrăcați în negru la școală luni, 28 septembrie 2026, în semn de protest față de introducerea uniformei școlare obligatorii și față de ignorarea vocii lor în luarea deciziilor care îi privesc. Într-un sistem de învățământ în care accesul la educație depinde încă de posibilitățile financiare ale familiei și de localitatea în care un copil se naște, uniforma obligatorie nu poate ține locul unor măsuri care să reducă aceste diferențe. Bullying-ul nu stă prins într-un hanorac de firmă și nu pleacă din școală odată cu el, diferențele sociale nu dispar când elevii poartă aceeași cămașă iar apartenență și disciplina nu se pot coase pe rever. Prin această acțiune, ne apărăm și dreptul de a participa la deciziile care ne afectează. Este greu să vorbim despre o școală centrată pe elev cât timp opiniile acestuia pot fi înlăturate tocmai atunci când se stabilesc noi obligații pentru el. Pe 28 septembrie alegem să purtăm aceeași culoare pentru a ne apăra dreptul de a alege pe viitor. Negrul va fi un semn de solidaritate asumat voluntar. Fiecare elev poate participa în propriul stil, cu hainele pe care le are deja, inclusiv prin purtarea unui singur articol vestimentar negru. Solicităm Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, să respingă propunerea privind introducerea uniformei școlare obligatorii și să asigure consultarea reală a elevilor. Cerem ca prioritățile legislative să pornească de la nevoile celor care învață în școlile din România: sprijin pentru participarea la educație, condiții decente de studiu, siguranță și acces la consiliere. Pe 28 septembrie, venim în negru pentru a arăta că nu acceptăm să fim lăsați în afara discuției. Căci, oricât ar încerca unii să ne convingă, educația nu se repară la croitorie.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO AI)