TUIASI organizează, în premieră, festivitatea de deschidere a anului universitar 2026–2027 în Grădina Palas

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 11:59

Luni, 28 septembrie 2026, de la ora 12:00, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează festivitatea de deschidere a anului universitar 2026–2027 în Grădina Palas. Pentru prima dată, ceremonia care marchează începutul activității academice a universității se desfășoară în afara spațiilor universitare, în centrul orașului, și este deschisă tuturor ieșenilor.

Festivitatea de deschidere este organizată în cadrul unui parteneriat inedit între universitate și Iulius Group și propune o formulă nouă pentru TUIASI: o ceremonie academică, cu întregul său protocol, găzduită într-unul dintre cele mai cunoscute spații publice ale Iașului. Studenții, cadrele didactice, absolvenții și invitații universității vor fi alături de publicul larg la momentul care marchează oficial începutul noului an universitar.

„Politehnica ieșeană, alături de celelalte universități ieșene, reprezintă o instituție emblematică nu doar a Moldovei, ci a întregii țări. Cu toate acestea, ceremoniile de deschidere a cursurilor universitare se desfășoară, în general, în locații cumva limitate spațial, care nu oferă vizibilitatea meritată. Inițiativa noastră din acest an, susținută entuziast de către partenerii noștri Iulius Group, ne creează oportunitatea să oferim întregului Iași posibilitatea de a participa, împreună cu familia generoasă a TUIASI, la evenimentul care marchează un nou început de an academic. De fapt, această unică organizare transmite, din partea noastră, mândria de a fi ieșeni și, ne place să credem, din partea ieșenilor, mândria că TUIASI include IAȘI în titlu și acronim. Mulțumesc partenerilor de la Iulius Group pentru sprijin și vă invit pe toți să deveniți politehniști măcar pentru câteva ore!”, a declarat rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

„Parteneriatul cu Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași pornește de la convingerea că dezvoltarea unui oraș este strâns legată de vitalitatea mediului său academic. Ne onorează să găzduim festivitatea de deschidere a noului an universitar și să oferim ieșenilor prilejul de a fi alături de studenții și profesorii TUIASI la începutul unui nou an de studiu”, a declarat Gabriel Iațco, Shopping Center Manager, Iulius Group.

Ceremonia academică, în spațiul public

Festivitatea de deschidere respectă protocolul academic al ceremoniilor universitare. În cadrul ceremoniei vor lua cuvântul prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI, prof. univ. dr. ing. Iulian Ciocoiu, președintele Senatului TUIASI, prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, și prof. univ. dr. ing. Bogdan Istrate, prorector al TUIASI.

Alocuțiuni vor susține, de asemenea, reprezentanți ai studenților români și internaționali, ai cultelor și ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, Vasile Asandei, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, și generalul Loredan Temneanu, în numele absolvenților TUIASI.

Performanța studenților, premiată la licență și la master

În cadrul festivității de deschidere vor fi premiați studenți cu rezultate academice remarcabile de la programele de licență și de master ale universității. Distincțiile pentru studenții masteranzi sunt acordate în premieră la festivitatea de deschidere a anului universitar, recunoscând performanța pe întregul parcurs de formare. Premiile sunt oferite cu sprijinul Raiffeisen Bank, BCR, Banca Transilvania, BRD și ING Bank.

Festivitatea de deschidere se încheie cu intonarea imnului „Gaudeamus”, urmată de un spectacol de artificii, lansarea de baloane și un moment de socializare.

Noul an universitar la TUIASI

Anul universitar 2026–2027 începe după o sesiune de admitere cu cele mai bune rezultate din ultimii ani, în care TUIASI a înregistrat un număr record de candidați. În Campusul „Tudor Vladimirescu”, căminele T9, T10 și T11, reabilitate și eficientizate energetic prin PNRR, revin în circuitul de cazare cu 720 de locuri în camere de câte două persoane, fiecare cu grup sanitar propriu.

Eveniment deschis comunității ieșene

Studenții, cadrele didactice, cercetătorii, absolvenții, familiile acestora și toți cei interesați sunt invitați să participe la festivitatea de deschidere a anului universitar 2026–2027, luni, 28 septembrie, de la ora 12:00, în Grădina Palas din Iași.

Reprezentanții mass-media sunt invitați să participe la festivitate, luni, 28 septembrie 2026, de la ora 12:00, în Grădina Palas din Iași.

Conducerea Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iași urează întregii comunități academice un nou an universitar cu rezultate pe măsura eforturilor depuse și cu proiecte care să contribuie la dezvoltarea universității.