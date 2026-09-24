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(AUDIO) Iași: Proiectul de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai Parcului fotovoltaic de la CET 2, aprobat
24 septembrie 2026, 18:17
Consilierii locali de Iași au votat, în unanimitate, proiectul de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și financiari ai Parcului fotovoltaic de la CET 2 Holboca.
Ofertele privind montarea motoarelor termice de 32 de megawați vor fi deschise pe 2 octombrie.
Proiectul, care va permite și montarea unor baterii de stocare a energiei, are o valoare de 37 de milioane de lei și este co-finanțat de Ministerul Energiei și cel al Fondurilor Europene.
La CET 1 Iași, au fost deja primite ofertele pentru montarea motoarelor termice de 24 de megawați, după cum a anunțat primarul Mihai Chirica:
La încheierea tuturor proiectelor de modernizare de la CET 1 Iași și CET 2 Holboca, se va reuși obținerea independenței energetice a municipiului.
(Radio Iași, Constantin Mihai)