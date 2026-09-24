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Vaslui: A fost lansată platforma digitală descoperavaslui.ro; prezintă informaţii despre judeţ şi atracţii turistice

Vaslui: A fost lansată platforma digitală descoperavaslui.ro; prezintă informaţii despre judeţ şi atracţii turistice
24 septembrie 2026, 16:16


Platforma digitală descoperavaslui.ro, realizată de reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui, a fost lansată cu ocazia celei de-a XI-a ediţii a evenimentului ‘Descoperă Nord-Est’.

Site-ul prezintă informaţii despre judeţul Vaslui şi obiective care ar putea reprezenta o atracţie în zonă.

‘Am lansat descoperavaslui.ro, un proiect la care muncim de ceva timp şi care este mai mult decât o platformă de turism, este un hub al judeţului nostru. Îi invit pe toţi să descopere Vasluiul, un judeţ surprinzător, despre care mulţi nu ştiu cât este de frumos, un loc cu oameni gospodari, ambiţioşi, plini de viaţă, un judeţ care are ce arăta. Avem patru zone distincte, avem o minideltă, mănăstiri incluse într-un traseu turistic, avem o diversitate a tradiţiilor meşteşugăreşti şi culinare, avem personalităţi cu care ne mândrim, iar aceste lucruri chiar merită să fie descoperite şi promovate’, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan.

Reprezentanţi ai industriei HORECA, autorităţi şi specialişti în promovarea turismului participă, în perioada 23 – 25 septembrie, la Vaslui la o serie de evenimente sub egida ‘Descoperă Nord-Est’.

Participanţii au ocazia să descopere, cu ocazia unei excursii de informare, o serie de obiective din judeţul Vaslui, printre care Mănăstirea ‘Alexandru Vlahuţă’, Mănăstirea Floreşti, Mănăstirea Bujoreni, podgoriile de la Huşi şi Avereşti şi comuna Pădureni, unde va fi organizată o serbare tradiţională cu obiceiuri, gastronomie locală şi oameni dornici să-şi împărtăşească povestea.

De asemenea, vor fi făcute vizite la Muzeul ‘Vasile Pârvan’ Bârlad, găzduit de Casa Sturdza, monument din 1818, şi la Teatrul ‘Victor Ion Popa’ Bârlad, care spun povestea unui oraş cu o viaţă culturală bogată, la Ansamblul Monumental ‘Podul Înalt’ din Băcăoani, cu Statuia Ecvestră a lui Ştefan cel Mare, care leagă istoria medievală de peisajul de azi, şi un popas la Dino Parc Moldova.

Activităţile sunt organizate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est şi Centrul Regional de Studii Nord-Est, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vaslui.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului.

(AGERPRES/FOTO descoperavaslui.ro)

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