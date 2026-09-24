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(AUDIO) Directorul Ateneului Național din Iași, Andrei Apreotesei, devine consilier al ministrului Culturii

(AUDIO) Directorul Ateneului Național din Iași, Andrei Apreotesei, devine consilier al ministrului Culturii
24 septembrie 2026, 14:31

Directorul Ateneului Național din Iași, Andrei Apreotesei, este, începând de astăzi, consilier al ministrului Culturii.

Fostul director al Complexului Național „Moldova”, spune că printre proiectele pe care le consideră prioritare se mai află restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic de la Cucuteni și restaurarea parcului din jurul Teatrului Național din Iași.

În ceea ce privește viitorul sediu al Operei Naționale Române din Iași, sunt în desfășurare ultimele evaluări pentru transformarea fostului Cinema „Republica” în clădire a Operei.

Andrei Apreotesei a mai precizat că, în paralel, este analizată și varianta unui teren aflat în incinta ApaVital, în zona Rondului Triumf.

Noul consilier al ministrului Culturii speră ca în aproximativ o lună să fie luată o decizie privind amplasamentul, după care să fie identificată și o sursă de finanțare pentru consolidarea fostului cinematograf „Republica”.

(Radio Iași, Constantim Mihai)

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