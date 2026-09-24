Iaşi: Pelerinajul de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, în perioada 8-15 octombrie

Pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfăşura în perioada 8 -15 octombrie, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, a declarat joi, pentru AGERPRES, preotul Lucian Apopei, directorul de Comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Potrivit sursei citate, debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineaţa, pe 8 octombrie, de la ora 6:00, odată cu citirea Acatistului Sf. Cuv. Parascheva’, a declarat preotul Lucian Apopei. Ulterior acestui moment, sfintele moaşte ale Sf. Cuv. Parascheva şi Sf. Cuv.Paisie de la Sihăstria, vor fi purtate în cadrul unei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, fiind depuse ulterior în baldachinul special amenajat în Curtea Mitropolitană.

‘Aici va rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. Un moment mult aşteptat, şi care a devenit parte a identităţii Iaşilor ultimilor ani este procesiunea ‘Calea Sfinţilor’, care va avea loc duminică seara, adică pe 11 octombrie, de la ora 19:00. Evenimentul adună anual ieşeni şi credincioşi din toată ţara, precum şi ierarhi, monarhi şi preoţi atât din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, cât şi invitaţi din alte eparhii din ţară şi străinătate’, a declarat preotul Lucian Apopei.

Conform acestuia, credincioşii se pot bucura în acest an şi de prezenţa în mijlocul lor a moaştelor Sf. Cuvios Paisie de la Sihăstria, recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Racla cu moaştele Sfântului Cuvios Paisie va fi adusă de la Mănăstirea Sihăstria, judeţul Neamţ.

Ca element de noutate, anul acesta va fi organizată prima ediţie a Sacrum Art Iaşi Festival, prin participarea instituţiilor culturale şi ecleziastice ale Iaşiului care îşi propun să ofere o lună de evenimente culturale reunind peste 50 de manifestări.

‘Vorbim de expoziţii, arte vizuale şi proiecte curatoriale tematice, instalaţii multimedia şi obiecte de artă digitală, concerte de muzică sacră, clasică şi contemporană, spectacole de teatru, proiecţii de film, workshopuri şi ateliere dedicate studenţilor şi tinerilor creatori, conferinţe, dezbateri şi mese rotunde susţinute de invitaţi din ţară şi străinătate, proiecte legate de spiritualitate şi Inteligenţă Artificială’, a mai declarat directorul de Comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor.

El a ţinut să sublinieze că şi în acest an reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pun la dispoziţia pelerinilor două numere de telefon care sunt valabile pe toată durata pelerinajului: 0757.579.100, 0757.033.466.

‘De asemenea, în zilele de pelerinaj, pe portalul doxologia.ro şi siteul mmb.ro, vor fi afişate în timp real, non stop, locul unde se află capătul rândului pelerinilor’, a menţionat preotul Lucian Apopei.

Anual, în această perioadă, Iaşiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară şi străinătate, atât pentru ortodocşi cât şi pentru catolici. Cuvioasa Parascheva este cunoscută îndeosebi de bisericile ortodoxe greacă, română, bulgară, rusă şi sârbă. Generalizarea cultului Cuvioasei Parascheva a fost hotărâtă în 1955 de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tot atunci a fost stabilită şi data de sărbătorire a Sfintei Parascheva – 14 octombrie.

Deşi e sărbătorită în întreaga Biserică Ortodoxă Română, Cuvioasa Parascheva, cunoscută şi ca Sfânta Vineri, este considerată în popor ca fiind ocrotitoarea Moldovei şi a oamenilor sărmani.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)