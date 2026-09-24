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Procurorii au pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoşoaia

Procurorii au pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoşoaia
24 septembrie 2026, 16:20

Procurorii DIICOT au pus sub sechestru casa lui Călin Georgescu din Mogoşoaia, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este cercetat penal pentru înşelăciune.

‘Urmare a comunicatelor de presă nr. 1 şi nr. 3 din 21.09.2026, Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele. La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, ce aparţine inculpatului în vârstă de 64 de ani cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române’, a anunţat joi DIICOT.

Potrivit unor surse judiciare, Călin Georgescu este proprietar al vilei din Mogoşoaia.

Sechestrul a fost instituit de DIICOT în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

El a fost lăsat în libertate marţi de un judecător de la Tribunalul Bucureşti, fiind plasat sub control judiciar pe o durată de 60 de zile. Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro. Concret, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

În continuare, pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de 1 milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

(AGERPRES/FOTO arhivă Agerpres)

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