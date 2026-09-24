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Neamţ: A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al Variantei Ocolitoare a municipiului reşedinţă

Neamţ: A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al Variantei Ocolitoare a municipiului reşedinţă
24 septembrie 2026, 15:57

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ şi reprezentantul unei firme de proiectare au semnat, joi, contractul privind elaborarea studiului de fezabilitate al Variantei Ocolitoare a municipiului Piatra-Neamţ.

Contractul are o valoare de 3,9 milioane de lei fără TVA, iar finanţarea este asigurată de Guvernul României.

‘Varianta Ocolitoare a municipiului Piatra-Neamţ este un proiect de care avem nevoie şi care priveşte întreaga zonă. Vorbim despre o investiţie care trebuie să scoată o parte importantă din traficul de tranzit din Piatra-Neamţ şi să creeze legături mai bune cu drumurile naţionale şi cu viitorul drum expres Piatra-Neamţ – Bacău’, a declarat, într-o conferinţă de presă, preşedintele CJ Neamţ, Daniel-Vasilică Harpa.

‘Fiecare pas pe care îl facem ne duce spre o creştere a calităţii vieţii şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai, iar acum a condiţiilor în care ne deplasăm. Şi asta pentru că valorile de trafic au crescut foarte mult. Doar în Piatra-Neamţ avem 50.000 de autovehicule înscrise, la care se adaugă şi celelalte din restul judeţului, iar infrastructura rutieră este deosebit de importantă pentru regiunea noastră, nu doar pentru Piatra-Neamţ’, a subliniat primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, în aceeaşi conferinţă de presă.

Termenul de elaborare a studiului de fezabilitate este de 9 luni de la data semnării contractului, urmând ca la final să fie prezentate trei variante de traseu.

Varianta finală va fi aleasă de Consiliul Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, minister care finanţează această investiţie.

Costurile estimate pentru construcţia Variantei Ocolitoare sunt de 7-8 milioane de euro pe kilometru.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)

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