DNA: Fosta manageră a Spitalului Judeţean Botoşani, acord de recunoaştere a vinovăţiei privind acuzaţiile de corupţie

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au sesizat Tribunalul Botoşani cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati Botoşani’, Doina Caba, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de DNA.

Potrivit sursei citate, Caba este acuzată de săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

‘În perioada decembrie 2021-iulie 2022, inculpata Caba Doina, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’ Botoşani, ar fi primit, în mod repetat, suma totală de 11.000 de euro, precum şi alte foloase necuvenite constând în bijuterii din aur evaluate, în total, la peste 22.000 lei, în mod direct sau prin interpuşi, de la angajaţi ai spitalului sau de la candidaţi ai concursurilor/examenelor organizate la nivelul spitalului, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu’, se precizează în comunicatul DNA.

Fostul manager ar fi primit banii şi foloasele necuvenite pentru ca în schimb să aprobe transferuri pe posturi de asistenţi medicali de la alte spitale, angajări, distribuirea personalului pe anumite secţii, stabilirea unor condiţii de concurs menite să favorizeze anumiţi candidaţi care nu îndeplineau criteriile de specializare ori transformarea unor posturi astfel încât persoanele favorizate să îndeplinească condiţiile de ocupare, potrivit pregătirii şi gradului profesional.

‘De exemplu, în jurul datei de 05 iulie 2022, inculpata Caba Doina ar fi primit suma de 4.000 euro, de la o persoană, prin intermediar, pentru aprobarea scoaterii la concurs a unui post de asistent medical debutant la laboratorul de Radiologie, Imagistică Medicală şi CT care aparţinea de spital, cu toate că, în acea perioadă, secţia era închisă şi nu dispunea de aparatura necesară unei funcţionări normale, precum şi pentru eliminarea condiţiei de participare la concurs care impunea specializarea în domeniul Radiologie şi imagistică medicală, astfel încât persoana respectivă, care la acel moment nu avea specializarea necesară, să poată să participe şi să promoveze concursul de ocupare a postului’, se mai arată în comunicat.

Totodată, ‘în perioada 07 iunie 2022 – august 2022, inculpata Caba Doina ar fi primit de la inculpata Dominte Maria Loredana, medic-şef de secţie din cadrul spitalului, prin intermediul inculpatei Calinciuc Liliana Laura, funcţionară la acelaşi spital, un colier din aur cu perle evaluat la aproximativ 8.525 lei, în schimbul aprobării scoaterii la concurs a unui post de psiholog stagiar şi desemnarea inculpatei Dominte Maria Loredana ca preşedintă a comisiei de concurs, astfel încât o anumită candidată să promoveze acel concurs şi ulterior să fie angajată’.

De asemenea, pe 10 mai 2022, Doina Caba ar fi primit suma de 3.000 de euro, de la o persoană, pentru ca în schimb să îl menţină pe fiul acesteia pe postul de asistent-medical pe care îl ocupase, pe perioadă determinată, în timpul stării de alertă epidemiologică, astfel încât acesta să poată susţine examenul programat la nivelul aceleiaşi secţii, urmat de distribuirea lui în cadrul secţiei, pe perioadă nedeterminată.

Pe 17 decembrie 2021 şi pe 4 decembrie 2022, fostul manager ‘ar fi primit, prin intermediul lui Calinciuc Liliana Laura, funcţionară în cadrul spitalului, de la inculpata Constantinescu Monica Geanina, asistent medical, foloase necuvenite constând în bijuterii din aur, în schimbul aprobării transferului ultimei menţionate, de la un alt spital, pe un post de asistent-medical cu studii superioare la Spitalul de Urgenţă din Botoşani’.

De asemenea, în virtutea calităţii de preşedintă a comisiei concursului organizat pentru ocuparea postului de referent de specialitate debutant, Caba, cu sprijinul unei persoane din familie, i-ar fi furnizat candidatului favorit informaţii nedestinate publicităţii, constând în subiectele de examen stabilite de comisie, astfel încât acesta să promoveze concursul şi să ocupe postul.

Fostul manager şi-a recunoscut faptele în faţa procurorilor DNA şi a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

‘În prezenţa avocatului, inculpata Caba Doina a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv o pedeapsă de trei (3) ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de patru (4) ani. Totodată, inculpatei i s-a interzis pe o perioadă de patru (4) ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor: dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv, funcţia de manager de spital din reţeaua sanitară publică’, precizează oficialii DNA.

Doina Caba a fost de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile.

Dosarul de urmărire penală şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost înaintate Tribunalului Botoşani.

Anterior, procurorii au sesizat Tribunalul Botoşani, respectiv Tribunalul Suceava, cu acorduri de recunoaştere a vinovăţiei încheiate cu 12 persoane, între care şapte asistenţi medicali şi alţi angajaţi din cadrul spitalului menţionat, precum şi persoane fără calitate specială.

Prin aceste acorduri, persoanele în cauză au recunoscut săvârşirea faptelor de corupţie sau asimilate faptelor de corupţie reţinute în sarcina lor şi au fost de acord cu felul şi cuantumul pedepselor, precum şi cu modalitatea de executare a acestora. Pedepsele convenite au fost cuprinse între un an şi doi ani şi opt luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepselor sub supraveghere pe durata unor termene de supraveghere de doi ani, respectiv trei ani.

Instanţele de judecată au admis acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, prin sentinţe rămase definitive prin neapelare sau prin decizii definitive pronunţate de instanţele de apel.

Doina Caba şi mai mulţi medici şi angajaţi din Spitalul Judeţean Botoşani au fost arestaţi preventiv, în perioada decembrie 2023-februarie 2024, în legătură cu acuzaţiile din acest dosar.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)