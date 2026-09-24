Nazare: Execuţia bugetară şi continuitatea consolidării fiscale, principalele argumente ale României în evaluarea S&P



Execuţia bugetară şi continuitatea consolidării fiscale reprezintă principalele argumente ale României în cadrul actualei evaluări a ratingului de ţară realizate de S&P, a afirmat, joi, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

‘O nouă rundă de discuţii la Finanţe azi cu experţii S&P, în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de ţară. Am prezentat împreună cu colegii din echipa tehnică a ministerului evoluţia la zi a finanţelor publice, rezultatele consolidării fiscale şi perspectivele României pentru perioada următoare. Principalul nostru argument rămâne execuţia bugetară. Cifrele arată că ajustarea nu este doar una de deficit, ci una care începe să se vadă în structura bugetului. Am demonstrat că putem reduce deficitul şi ţine cheltuielile sub control, în timp ce protejăm investiţiile finanţate din fonduri europene şi orientăm mai mult din resurse către proiectele cu impact economic ridicat. Rezultatele ultimelor luni continuă să confirme ajustarea începută anul trecut şi susţin argumentele pe care le-am prezentat astăzi privind realizarea ţintelor asumate pentru acest an’, a scris Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Finanţelor a punctat şi dificultăţile perioadei actuale, menţionând incertitudinile politice, presiunile externe şi cele asupra costurilor de finanţare. Totodată, Nazare a creionat şi strategia pentru următoarea etapă arătând că accentul principal rămâne pe disciplina cheltuielilor şi prioritizarea investiţiilor.

‘Am discutat deschis şi despre dificultăţile perioadei actuale, inclusiv despre incertitudinile politice, presiunile externe şi cele asupra costurilor de finanţare, prezentând totodată şi strategia Ministerului Finanţelor pentru următoarea etapă. Accentul principal rămâne pe disciplina cheltuielilor, prioritizarea investiţiilor şi valorificarea fondurilor europene. Mesajul pe care l-am transmis este simplu: România trebuie să continue ceea ce a început. Nu putem transforma progresul obţinut în ultimele luni într-o relaxare prematură a politicii fiscale. Credibilitatea externă depinde atât de rezultatele obţinute, cât şi de capacitatea noastră de a avea continuitate, atât în privinţa reformelor, cât şi în respectarea angajamentelor asumate’, a precizat acesta.

Ministrul a reafirmat că menţinerea ratingului de investiţii reprezintă principalul obiectiv al acestei perioade.

‘Menţinerea ratingului de investiţii rămâne principalul obiectiv al acestei perioade. De acest aspect depind condiţiile în care România se finanţează, încrederea investitorilor şi resursele pe care le putem direcţiona către dezvoltare, în loc să le consumăm pe dobânzi. Suntem într-un moment important al acestei evaluări şi avem argumente mai solide decât în urmă cu câteva luni. Dar un rating de investiţii nu se apără prin declaraţii, ci prin execuţie, predictibilitate şi continuitatea deciziilor fiscale. De aceea, câteva elemente sunt esenţiale în perioada următoare: continuitatea consolidării fiscale, construcţia unui buget credibil şi realist pentru 2027, limitarea creşterii cheltuielilor rigide, protejarea investiţiilor europene şi valorificarea fondurilor europene pentru susţinerea creşterii economice, precum şi continuarea măsurilor structurale care reduc deficitul pe termen mediu. Ambiţia noastră nu este doar reducerea deficitului, ci şi să construim o economie mai competitivă, bazată pe investiţii, producţie şi capital privat, cu finanţe publice solide şi costuri de finanţare mai mici pe termen lung’, a mai scris ministrul interimar al Finanţelor.

Raportul de evaluare al agenţiei Standard & Poor’s cu privire al România este aşteptat pe data de 2 octombrie.

(AGERPRES/FOTO – pagina de Facebook a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare)