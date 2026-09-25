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Minor în vârstă de 4 ani, din judeţul Bacău, este căutat de poliţişti, pompieri, jandarmi şi voluntari, după ce a dispărut de acasă

Minor în vârstă de 4 ani, din judeţul Bacău, este căutat de poliţişti, pompieri, jandarmi şi voluntari, după ce a dispărut de acasă

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 05:25

Un minor în vârstă de 4 ani din localitatea Dofteana este căutat de poliţişti, pompieri, jandarmi şi voluntari, după ce a dispărut ieri de acasă, a informat, aseară, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău.

Avram Iosif Laurenţiu ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu. El era îmbrăcat cu pantaloni lungi, de culoare gri, tricou albastru şi era desculţ. Poliţiştii roagă persoanele care deţin informaţii care pot duce la găsirea copilului, sau care îl observă, să apeleze de urgenţă 112, ori să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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