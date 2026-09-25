Locuitorii municipiului Galaţi au primit mesaj RO-ALERT privind o posibilă incursiune de drone

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 05:56

Locuitorii municipiului Galaţi au primit în această noapte, la ora 3:28, un mesaj RO-ALERT privind o posibilă incursiune de drone.

Oamenii au fost sătuiţi să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecţie sau, în lipsa acestora, să rămână în case, potrivit corespondentei RRA, Maria Măndiţă.

Amintim că la Galaţi anul acesta s-a produs cel mai grav incident provocat de o dronă în contextul războiului de agresiune declanşat de Rusia în Ucraina. Pe 29 mai, o dronă de tip Geran-2 de provenienţă rusească s-a prăbuşit pe un bloc din oraş provocând o explozie şi un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite şi transportate la spital.

Ultimul incident cu o dronă pe teritoriul României a avut loc ieri dimineaţă. O dronă a pătruns în spaţiul aerian al ţării noastre prin nordul judeţului Botoşani şi s-a prăbuşit patru minute mai târziu în zona localităţii Solca, din judeţul Suceava.

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