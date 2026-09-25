Parcurs național: Classix Lab 2026 ajunge în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Arad

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 10:43





Cinci orașe, cinci concerte și un program dedicat educației, producției artistice și dezvoltării profesionale

În această toamnă, Classix își extinde activitatea la nivel național prin Classix Lab, un program care va conecta, în perioada octombrie–noiembrie 2026, București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Arad prin concerte, educație artistică, new media și dezvoltare profesională.

Dezvoltat la Iași începând din 2020, Classix a crescut de la un festival internațional de muzică clasică la un ecosistem cultural activ pe tot parcursul anului. După o ediție-pilot organizată în 2024 la Iași, Suceava și Vatra Dornei, cu 5 concerte, 25 de masterclass-uri și peste 2.000 de spectatori, Classix Lab devine în 2026 un program național de educație, producție artistică și dezvoltare profesională.

Ediția din 2026 cuprinde 5 concerte, 20 de masterclass-uri, 4 workshop-uri de videomapping și new media, 8 sesiuni de management cultural și 5 paneluri, cu participarea a peste 50 de artiști, mentori și experți din România și din străinătate.

„Classix a fost gândit de la început pe mai multe straturi care funcționează împreună: experiența de concert, educația, dialogul, tehnologia și, mai ales, întâlnirile dintre oameni care ajung să genereze colaborări noi. Classix Lab ne permite să ducem acest model mai departe și să conectăm cinci orașe prin același program. Ne interesează ca experiența Classix să nu se termine odată cu un concert, ci să poată deveni un context de învățare, de lucru și de dezvoltare profesională pentru noile generații”, a declarat Patricia Roxana Brohanschi, co-fondator și director general Classix.

Cinci orașe conectate prin muzică

Componenta concertistică a Classix Lab 2026 extinde universul Classix în cinci orașe din România, prin concerte găzduite de spații culturale de referință și locații neconvenționale, reunind artiști cu cariere internaționale și proiecte care continuă direcția interdisciplinară a platformei.

Pe 3 octombrie, la Ateneul Român din București, concertul Spectrum îi aduce împreună pe Dragoș Andrei Cantea, pianist român stabilit în Norvegia și co-fondator Classix, și cvintetul internațional de suflători V Coloris. Format din Ștefan Diaconu (flaut), Felicia-Gabriela Greciuc (oboi), Jonas Frølund (clarinet), Niklas Kallsoy Mouritsen (corn) și Constantin Barcov (fagot), ansamblul reunește muzicieni formați la instituții precum Conservatorul Național Superior de Muzică din Paris și Academia Regală Daneză de Muzică din Copenhaga și activi în orchestre europene precum Opera Regală Daneză, Copenhagen Philharmonic și Malmö Symphony Orchestra. Programul traversează creația românească și repertoriul european, de la Vasile Jianu și George Enescu la Ludwig van Beethoven și Francis Poulenc.

Pe 8 octombrie, la Sinagoga din Cetate din Timișoara, Duo Minerva (Austria), format din clarinetista Johanna Gossner și acordeonistul Damian Keller, revine în universul Classix cu concertul Hymne à l’amour. Cei doi muzicieni propun o formulă camerală mai puțin obișnuită, în care clarinetul și acordeonul deschid repertoriul clasic către influențe și sonorități diverse.

Pe 20 octombrie, la MINA Museum din Cluj-Napoca, Mustața lui Dali aduce în prim-plan o producție interdisciplinară originală, creată la intersecția dintre muzică orchestrală, literatură, arte vizuale și new media. Proiectul îi reunește pe scriitorul Lucian Dan Teodorovici, unul dintre autorii români contemporani traduși și publicați internațional, artistul vizual Felix Aftene, cu peste 40 de expoziții personale în Europa și America de Nord, Andrei Cozlac, artist new media distins de două ori cu Premiul UNITER, și compozitorul Paul Pintilie, alături de muzicienii implicați în realizarea producției.

Pe 30 octombrie, la Sala Palatului Cultural din Arad, acordeonistul Almir Mesković, originar din Bosnia și Herțegovina și stabilit în Norvegia, și violonistul Daniel Lazar, originar din Serbia și stabilit, de asemenea, în Norvegia, aduc în Classix Lab experiența unei colaborări dezvoltate pe scene internaționale. Muzica celor doi pornește de la tradițiile balcanice, pe care le pune în dialog cu influențe clasice, improvizație și experiența artistică acumulată în spațiul nordic.

Seria concertelor Classix Lab se încheie pe 31 octombrie, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, prin întâlnirea dintre Dragoș Andrei Cantea și violonista Irina Mureșanu, muziciană de origine română stabilită în Statele Unite ale Americii. Cu o carieră concertistică internațională și o activitate academică desfășurată ca Associate Professor la University of Maryland, Irina Mureșanu va fi implicată și în componenta educațională a Classix Lab, transferând experiența artistică și pedagogică către noua generație de muzicieni.

Educație, new media și dezvoltare profesională

Educația a făcut parte din universul Classix încă de la primele ediții. Prin Classix-in-Art, platforma a dezvoltat de-a lungul anilor sute de sesiuni de masterclass și un program de burse pentru artiști emergenți.

Masterclass-urile se desfășoară în formate de lucru individual cu artiști internaționali, iar sesiunile de management cultural și panelurile vor aborda teme legate de dezvoltarea unei cariere artistice, producția culturală, antreprenoriatul creativ și relația dintre artă și noile tehnologii.

O componentă distinctă este dedicată unui grup de 8 artiști emergenți, 4 muzicieni și 4 artiști vizuali, care vor fi implicați direct în procese de mentorat, creație și producție. Aceștia vor lucra alături de profesioniști consacrați, vor contribui la dezvoltarea unor noi produse culturale și își vor putea extinde portofoliile și rețelele profesionale.

Despre Classix

Classix este un brand cultural care a adus împreună peste 480 de artiști internaționali din 27 de țări. Prin proiectele sale, Classix redefinește experiența muzicii clasice prin inovație, interdisciplinaritate și accesibilitate și o adaptează publicului contemporan. Încurajează dialogul, repoziționează muzica clasică din lumea elitelor și o aduce mai aproape de curioși, pasionați și exploratori, cu ajutorul noilor tehnologii și al artelor new media. Sloganul său, a contemporary classic affair, rezumă această perspectivă.

Classix Lab 2026 este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, implementat de Asociația Industrii Creative, cu sprijinul partenerului principal FEPRA, alături de Filarmonica „George Enescu” din București, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, Forumul Cultural Austriac, Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Universitatea Națională de Muzică din București.

Partenerii media ai proiectului sunt Radio România Cultural, Radio Clasic, AGERPRES, Bookhub, Cărturești, Elle, Fashion Premium Magazine, Happ.ro, ICONIC, InfoMusic, Libertatea, Liternet, Observator Cultural, Ringier, Romania Journal, Spotmedia și Zile și Nopți.



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Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

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Website: www.classix.ro

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