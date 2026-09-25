Iaşi: Elev suspectat de scarlatină, adus la Spitalul de Boli Infecţioase



Un elev în vârstă de 15 ani, de la Colegiul Economic din Iaşi, a fost adus la Spitalul de Boli Infecţioase ‘Sf. Parascheva’, el fiind suspectat de scarlatină după ce a făcut febră şi a dezvoltat o erupţie cutanată.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase ‘Sf. Parascheva’, dr Florin Roşu, a declarat, vineri, că băiatul s-a prezentat la triaj însoţit de tatăl său, acuzând dificultăţi şi dureri la înghiţire, precum şi febră instalată cu aproximativ 48 de ore înainte. În ultimele 12 ore, pe trunchiul copilului a apărut o erupţie roşiatică, formată din mici pete şi papule, însoţită de mâncărime.

Conform acestuia, investigaţiile paraclinice urmează să confirme sau să infirme diagnosticul de scarlatină.

‘Scarlatina este o boală infecţioasă şi contagioasă acută, provocată de o bacterie numită streptococ beta-hemolitic de grup A. Boala afectează în special copiii şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 5 şi 15 ani. Bacteria se răspândeşte prin cale aerogenă, prin picăturile respiratorii eliminate în aer în timpul tusei, strănutului sau vorbirii. De asemenea, se poate transmite prin contact direct cu secreţiile nazale, faringiene ale unei persoane infectate sau prin atingerea unor obiecte contaminate recent, precum jucării, pahare, bănci. În colectivităţile şcolare, scarlatina se propagă foarte uşor şi rapid. Aglomeraţia din clase, interacţiunea strânsă dintre elevi şi nerespectarea strictă a igienei mâinilor favorizează transmiterea rapidă a bacteriei, transformând cazurile izolate în focare dacă nu se intervine la timp’, a explicat dr. Florin Roşu.

Totodată, managerul Spitalului de Boli Infecţioase a afirmat că anual sunt cazuri de scarlatină în judeţul Iaşi, având o incidenţă mai crescută în perioadele reci, corelate cu începerea anului şcolar şi petrecerea timpului în spaţii închise.

‘Numărul de cazuri variază de la an la an, însă boala rămâne una endemică, sub atenta monitorizare a Direcţiei de Sănătate Publică. În anul 2023 au fost înregistrate 275 cazuri, în 2024 au fost 314 cazuri, în 2025 au fost 105 cazuri. În judeţ au existat de-a lungul anilor focare izolate în şcoli şi grădiniţe, care au necesitat măsuri rapide de izolare. De exemplu, un focar istoric mai extins a fost raportat la Şcoala ‘Petru Rareş’ din Hârlău, unde peste 40 de elevi au fost depistaţi pozitivi la streptococ’, a mai menţionat dr Florin Roşu.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)