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BOTOȘANI: Primarul comunei Mihălășeni rămâne sub control judiciar

BOTOȘANI: Primarul comunei Mihălășeni rămâne sub control judiciar

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 12:39

Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, rămâne sub control judiciar, după ce Tribunalul Botoșani a respins contestația formulată de acesta împotriva măsurii dispuse de procurorii DNA Suceava.

Instanța a constatat legalitatea și temeinicia măsurii preventive și a respins, ca nefondată, cererea de revocare formulată de edil. Decizia a fost pronunțată ieri, 24 septembrie, și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Claudiu Daniel Chelariu este cercetat de procurorii anticorupție pentru luare de mită în formă continuată, în patru acte materiale, într-un dosar care vizează un contract pentru modernizarea unor drumuri din comuna Mihălășeni.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie 2024 – 2 aprilie 2025, primarul ar fi pretins 550 de mii de lei de la administratorul unei societăți comerciale și ar fi primit efectiv 500 de mii de lei. Procurorii susțin că banii ar fi fost solicitați și primiți pentru facilitarea plăților aferente contractului de modernizare a drumurilor.

Anchetatorii mai susțin că tranzacțiile s-ar fi realizat prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia edilului.

Pe durata controlului judiciar, Claudiu Daniel Chelariu are, între alte obligații, interdicția de a exercita funcția de primar al comunei Mihălășeni, funcție din care, potrivit acuzațiilor, ar fi fost comise faptele cercetate.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă)

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