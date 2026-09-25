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PNL – lista miniştrilor liberali propuşi de premierul desemnat Siegfried Mureşan

PNL – lista miniştrilor liberali propuşi de premierul desemnat Siegfried Mureşan
25 septembrie 2026, 16:46


Biroul Politic Naţional al PNL a aprobat, vineri, în unanimitate, programul de guvernare şi lista miniştrilor liberali propuşi de premierul desemnat Siegfried Mureşan, a anunţat purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan.

Lista miniştrilor propuşi din partea PNL este:

* vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne – Mircea Abrudean;

* ministru al Finanţelor – Alexandru Nazare;

* ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale – Raluca Turcan;

* ministru al Sănătăţii – Oana Gheorghiu;

* ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene – Dragoş Pîslaru;

* ministru al Educaţiei şi Cercetării – Mihai Dimian;

* ministru al Energiei – Sebastian Burduja.

De asemenea, PNL o susţine ca ministru al Justiţiei pe Andrea Chiş. Chiş, independentă, are şi susţinerea USR şi UDMR.

‘Aceştia sunt miniştrii susţinuţi de Partidul Naţional Liberal, aceasta este echipa care credem că poate să îşi facă treaba cel mai bine în ministerele pe care le vor conduce, sperăm, în acest cabinet, iar de săptămâna viitoare să intrăm într-o situaţie normală. (…) De asemenea, mâine, premierul desemnat, domnul Siegfried Vasile Mureşan, va depune la Parlament lista Cabinetului şi programul de guvernare’, a precizat Ionel Bogdan.

Potrivit unui comunicat al formaţiunii, ‘PNL susţine un program de guvernare pentru modernizarea României, care continuă reformele începute de Guvernul Ilie Bolojan şi pune accent pe creşterea economică în condiţii de responsabilitate faţă de finanţele ţării’.

‘Mergem în Parlament pentru a arăta responsabilitatea şi seriozitatea noastră, dar şi pentru ca românii să vadă cum se poziţionează partidele. Mă aştept ca audierile şi votul de învestitură să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, astfel încât marţi, cel târziu miercuri, să încheiem procedura’, a explicat premierul desemnat, conform sursei citate.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

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