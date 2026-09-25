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USR: Miruţă, Buzoianu, Ţoiu, Drulă şi Darău, propuşi pentru a face parte din Guvernul Mureşan

USR: Miruţă, Buzoianu, Ţoiu, Drulă şi Darău, propuşi pentru a face parte din Guvernul Mureşan
25 septembrie 2026, 18:00


Comitetul Politic al USR, reunit vineri în şedinţă, a aprobat intrarea partidului la guvernare şi lista de miniştri propuşi.

Propunerile USR sunt:

* Radu Miruţă – Ministerul Apărării Naţionale;

* Diana Buzoianu – Ministerul Mediului;

* Oana Ţoiu – Ministerul Afacerilor Externe;

* Cătălin Drulă – Ministerul Transporturilor;

* Irineu Darău – Ministerul Economiei.

Totodată, prin votul din Comitetul Politic, USR o va susţine pentru funcţia de ministru al Justiţiei pe fosta judecătoare Andrea Chiş.

‘Judecătoare timp de 28 de ani şi membră a CSM între 2017 şi 2023, Andrea Chiş este doctor în ştiinţe juridice cu calificativul ‘summa cum laude’ şi a reprezentat CSM în Boardul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare’, se arată într-un comunicat transmis de USR.

De asemenea, Comitetul Politic a aprobat programul de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de către premierul desemnat, Siegfried Mureşan. Potrivit USR, programul este axat pe ‘o mai bună gestionare a banului public’ şi îmbunătăţirea nivelului de trai al românilor.

‘Am demonstrat că putem guverna altfel: cu rezultate, nu cu promisiuni. Miniştrii USR au livrat reforme pe care România le aştepta de ani de zile, iar votul de astăzi le reconfirmă mandatul. Intrăm în Guvernul Mureşan cu un obiectiv simplu: banii publici bine gestionaţi şi un trai mai bun pentru fiecare român’, a declarat preşedintele partidului, Dominic Fritz.

Conform USR, ‘actualii miniştrii USR din Guvernul Bolojan au dovedit că pot livra reforme, aşteptate de români de mulţi ani încoace, chiar şi atunci când li s-au pus numeroase piedici’. ‘Au realizat proiecte care schimbă în bine România în anii ce vin şi care pun ţara pe direcţia corectă, motiv pentru care au primit vot din partea conducerii USR să-şi continue mandatele la ministerele de care s-au ocupat în ultimele 15 luni’, se mai susţine în comunicatul citat.

(AGERPRES/FOTO Guvernul României, Facebook)

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