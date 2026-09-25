Botoșani: Vameșii din Punctul de Trecere Racovăț, acuzați de luare de mită, arestați preventiv

Cei șase vameși de la Punctul de Trecere Racovăț, din județul Botoșani, acuzați de luare de mită, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Este vorba despre trei femei și trei bărbați.

Printre acuzații se numără luare de mită în formă continuată, iar – în cazul uneia dintre inculpate – și trafic de influență.

Inițial, Tribunalul Suceava a decis ca cele șase persoane să fie cercetate în libertate, însă procurorii DNA au contestat hotărârea, iar Curtea de Apel Suceava le-a admis contestația și a dispus, astăzi, arestarea lor preventivă.

Decizia vine la cinci zile după ce procurorii anticorupție au făcut peste 50 de percheziții în patru județe, fiind vizate, printre altele, Vama Racovăț, Vama Siret și Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi.

(Radio Iași, Gina Poenaru)