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UDMR: Tanczos Barna, Cseke Attila şi Ötvös Koppány Bulcsú – propunerile pentru Guvernul Mureşan

UDMR: Tanczos Barna, Cseke Attila şi Ötvös Koppány Bulcsú – propunerile pentru Guvernul Mureşan
25 septembrie 2026, 18:41

Consiliul Permanent al UDMR a decis vineri participarea la guvernare şi propunerile de miniştri ai formaţiunii pentru Cabinetul Mureşan.

Potrivit paginii de Facebook a UDMR, propunerile sunt:

* Tanczos Barna – vicepremier şi ministru al Agriculturii;

* Cseke Attila – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

* Ötvös Koppány Bulcsú – ministru al Culturii.

‘Este o onoare pentru mine faptul că UDMR mă propune pentru funcţia de viceprim-ministru şi pentru conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Consiliul Permanent al UDMR a decis susţinerea învestirii Guvernului condus de Siegfried Mureşan şi participarea UDMR la guvernare. România are nevoie de un Guvern funcţional, cu atribuţii depline, capabil să ia decizii, să adopte bugetul pentru perioada următoare şi să ducă la îndeplinire cele mai importante obiective care stau în faţa ţării’, a scris Tanczos Barna, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că în zilele următoare se va încheia procesul constituţional de formare a Guvernului, iar acesta se va prezenta în faţa Parlamentului.

‘În această situaţie, politica responsabilă înseamnă ca fiecare partid parlamentar să îşi asume în mod clar propria decizie. UDMR a făcut acest lucru. Îl susţinem pe premierul desemnat, susţinem programul elaborat împreună şi ne asumăm şi responsabilităţile guvernamentale care ne revin’, a transmis ministrul interimar al Agriculturii.

(AGERPRES/FOTO – pagina de Facebook a Uniunii)

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