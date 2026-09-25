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(AUDIO) Iași: Noi audieri în Dosarul Păcura

(AUDIO) Iași: Noi audieri în Dosarul Păcura
25 septembrie 2026, 19:18

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost audiat, astăzi, în dosarul Păcura. 
La final, edilul nu a făcut declarații.
Ancheta se referă la dispariția unei cantități de 500 de tone de păcură din rezerva de stat de la CET 2 Holboca.
Procurorii DNA investighează cine a știut de lipsa din gestiune, cine a întocmit documentația și cum a fost acoperit prejudiciul.
În această săptămână, au fost chemați la audieri mai mulți funcționari din cadrul Primăriei Iași.
Momentan, nu sunt persoane puse sub acuzare.
Are detalii despre acest dosar, redactorul nostru, Constantin Mihai:

(Radio Iași, Constantin Mihai)

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