Bărbaţi arestaţi pentru furtul unor bijuterii, de aproximativ 100.000 de euro

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2026, 08:28

La data de 24 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț a fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, de 33 de ani, din Piatra-Neamț, cu privire la faptul că, persoane necunoscute i-ar fi sustras bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 100.000 de euro.

În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, în perioada 23-24 iulie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea și casa locuinței persoanei vătămate, de unde ar fi sustras aproximativ 1 kilogram de bijuterii din aur.

În urma verificărilor, investigațiilor și a activităților de cercetare penală efectuate de polițiștii de investigații criminale din Neamț, în cooperare cu Biroul de Investigații Criminale Focșani, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptei, doi bărbați, cu vârste de 42 și 43 de ani, din județele Vrancea și Brașov, față de care a fost dispusă continuarea urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Judecătoria Piatra Neamț a emis 4 mandate de percheziție domiciliară, în Brașov și Vrancea, iar, la data de 24 septembrie a.c., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Piatra-Neamț, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț, birourilor de investigații criminale Focșani și Brașov, serviciilor criminalistice Vrancea și Brașov, luptătorii serviciilor pentru acțiuni speciale Neamț, Vrancea și Covasna și jandarmilor din cadrul inspectoratelor de jandarmi județene Vrancea și Brașov, au acționat în cele două județe, pentru punerea în aplicare a acestora.

Persoanele bănuite de comiterea faptei au fost depistate de polițiști și conduse la sediile subunităților de poliție, în vederea audierii.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate telefoane mobile, cartele telefonice, stații emisie-recepție, tracker gps auto, haine și încălțăminte, existând bănuiala rezonabilă că ar fi fost folosite la comiterea faptelor, instrumente contondente pentru efracție și alte mijloace de probă.

Aproximativ 120 de grame de bijuterii din aur au fost descoperite îngropate, în curtea imobilului bărbatului, din județul Brașov.

Totodată, 84.000 de lei și 2.570 de euro descoperiți de polițiști, au fost ridicați, în vederea instituirii sechestrului asigurător.

La data de 24 septembrie a.c., față de cei doi bărbați a fost luată măsura reținerii, pentru 24 de ore.

La data de 25 septembrie a.c., față de persoanele în cauză judecătorul de drepturi și libertăți a emis mandate de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

Radio Iași/Gianina Buftea