Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Bacău: Noaptea Cercetătorilor Europeni, în Campusul Mărășești al Universității „Vasile Alecsandri”

(AUDIO) Bacău: Noaptea Cercetătorilor Europeni, în Campusul Mărășești al Universității „Vasile Alecsandri”

(AUDIO) Bacău: Noaptea Cercetătorilor Europeni, în Campusul Mărășești al Universității „Vasile Alecsandri”
25 septembrie 2026, 18:45

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în această seară, o nouă ediție a „Nopții Cercetătorilor Europeni”, în Campusul Mărășești.

Evenimentul aduce în fața publicului 19 ateliere interactive.

Vizitatorii pot descoperi roboți – inclusiv robotul umanoid Ameca – tehnologii de realitate virtuală sau imprimare 3D.

Programul include și experimente de chimie, biologie, demonstrații și activități dedicate monitorizării mediului.

Intrarea este liberă, iar publicul este invitat să descopere cercetarea într-un mod interactiv și accesibil.

Ne-a oferit detalii conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău:

(Radio Iași, Gabriel Pop)

Etichete:
Vaslui: Trei maşini implicate într-un accident rutier pe DN 24, în Muntenii de Jos
Regional vineri, 25 septembrie 2026, 15:58

Vaslui: Trei maşini implicate într-un accident rutier pe DN 24, în Muntenii de Jos

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme și opt persoane s-a produs, astăzi, în localitatea Muntenii de Jos, județul...

Vaslui: Trei maşini implicate într-un accident rutier pe DN 24, în Muntenii de Jos
Iaşi: Elev suspectat de scarlatină, adus la Spitalul de Boli Infecţioase
Regional vineri, 25 septembrie 2026, 15:26

Iaşi: Elev suspectat de scarlatină, adus la Spitalul de Boli Infecţioase

Un elev în vârstă de 15 ani, de la Colegiul Economic din Iaşi, a fost adus la Spitalul de Boli Infecţioase ‘Sf. Parascheva’, el...

Iaşi: Elev suspectat de scarlatină, adus la Spitalul de Boli Infecţioase
(UPDATE) Bacău: Copilul de 4 ani, căutat de autorități după ce a dispărut de acasă, găsit în albia râului Trotuș
Regional vineri, 25 septembrie 2026, 14:45

(UPDATE) Bacău: Copilul de 4 ani, căutat de autorități după ce a dispărut de acasă, găsit în albia râului Trotuș

UPDATE ora 14.45 – În urmă cu câteva minute, echipele de căutare au găsit minorul decedat, în albia râului Trotuș. (Radio Iași,...

(UPDATE) Bacău: Copilul de 4 ani, căutat de autorități după ce a dispărut de acasă, găsit în albia râului Trotuș
BOTOȘANI: Primarul comunei Mihălășeni rămâne sub control judiciar
Regional vineri, 25 septembrie 2026, 12:39

BOTOȘANI: Primarul comunei Mihălășeni rămâne sub control judiciar

Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, rămâne sub control judiciar, după ce Tribunalul Botoșani a respins contestația...

BOTOȘANI: Primarul comunei Mihălășeni rămâne sub control judiciar
Regional vineri, 25 septembrie 2026, 11:44

(AUDIO) Aeroportul Iași își majorează veniturile estimate pentru 2026, în ciuda reducerii traficului

Bugetul Aeroportului Internațional Iași a fost rectificat, astăzi, de Consiliul Județean.  În ciuda creșterii prețului la kerosen și a...

(AUDIO) Aeroportul Iași își majorează veniturile estimate pentru 2026, în ciuda reducerii traficului
Regional vineri, 25 septembrie 2026, 09:54

(AUDIO) Știința iese din laboratoare și ajunge în mijlocul orașului. Noaptea Cercetătorilor, la Iași

Iașiul devine astăzi capitala științei și a cunoașterii, găzduind în două zone importante din oraș evenimentele dedicate Nopții...

(AUDIO) Știința iese din laboratoare și ajunge în mijlocul orașului. Noaptea Cercetătorilor, la Iași
Regional vineri, 25 septembrie 2026, 08:42

SEARA CERCETĂTORILOR 2026 la Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad

Vineri, 25 septembrie 2026, Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad vor organiza o...

SEARA CERCETĂTORILOR 2026 la Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad
Regional vineri, 25 septembrie 2026, 07:05

Noaptea Cercetătorilor UAIC 2026 – un eveniment în care știința iese din laboratoare

Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), în parteneriat cu Societatea Română de Fizică, în cadrul...

Noaptea Cercetătorilor UAIC 2026 – un eveniment în care știința iese din laboratoare