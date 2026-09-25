(AUDIO) Bacău: Noaptea Cercetătorilor Europeni, în Campusul Mărășești al Universității „Vasile Alecsandri”

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în această seară, o nouă ediție a „Nopții Cercetătorilor Europeni”, în Campusul Mărășești.

Evenimentul aduce în fața publicului 19 ateliere interactive.

Vizitatorii pot descoperi roboți – inclusiv robotul umanoid Ameca – tehnologii de realitate virtuală sau imprimare 3D.

Programul include și experimente de chimie, biologie, demonstrații și activități dedicate monitorizării mediului.

Intrarea este liberă, iar publicul este invitat să descopere cercetarea într-un mod interactiv și accesibil.

Ne-a oferit detalii conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău:

(Radio Iași, Gabriel Pop)