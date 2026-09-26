Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate este indisponibilă temporar

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2026, 08:47

Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate este indisponibilă la această oră, în urma unei întreruperi programate pentru efectuarea unor servicii de operaţionalizare.

Potrivit unei informări publicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, întreruperea va dura până luni, la ora 2:00, iar în toată această perioadă serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale vor fi acordate doar în regim offline.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro