Evolvio, ateliere de teatru, film și muzică la Iași, în Copou. Tatiana Grigore și Adelina Bălteanu în direct la Radio Iași

20 de ani de GIMNIS, sărbătoriți prin sport și performanță la Iași. Bogdan Bantă, arbitru internațional și antrenor de gimnastică aerobică la GIMNIS Iași, în matinal cu Adina Șuhan

Mâine, 26 septembrie 2026, începe Concursul Național de Gimnastică Aerobică – Cupa Iașului! 20 de ani de GIMNIS la Iași! Bogdan Bantă,...