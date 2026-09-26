Evolvio, ateliere de teatru, film și muzică la Iași, în Copou. Tatiana Grigore și Adelina Bălteanu în direct la Radio Iași
Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2026, 09:26
Evolvio, ateliere de teatru, film și muzică la Iași, în Copou.
Tatiana Grigore, fondator, director artistic și creativ și Adelina Bălteanu, coordonator creativ și artistic, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.
Tabăra Evolvio va avea loc între 25 -30 octombrie 2026, la Piatra Neamț.
Ce se întâmplă la Atelierele Evolvio, am aflat în matinalul Radio România Iași: