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600.000 de credincioşi catolici sunt aşteptaţi în Piaţa Concorde din Paris, unde Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie în aer liber

600.000 de credincioşi catolici sunt aşteptaţi în Piaţa Concorde din Paris, unde Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie în aer liber

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2026, 09:18

600.000 de credincioşi catolici sunt aşteptaţi astăzi în Piaţa Concorde din Paris, unde Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie în aer liber. Momentul este considerat cel mai important din cadrul vizitei apostolice pe care Suveranul Pontif o întreprinde în Franţa.

Reporter: Daniela Coman – Dispozitivul de securitate pus în practică de Ministerul de Interne este impresionant şi se bazează pe experienţa de la Jocurile Olimpice de acum doi ani. O zona extinsă în jurul Pieţei Concorde este strict securizată, cu circulaţia restricţionată încă de aseară şi staţiile de metrou blocate. Cei care s-au înscris în prealabil pe un site dedicat au primit pe e-mail un QR code ce trebuie prezentat la intrare. Marea masă în aer liber din centrul Parisului se doreşte un moment de celebrare a credinţei, trăit împreună în fraternitate, unitate şi speranţă, aşa cum a fost mesajul Papei Leon al XIV-lea, transmis francezilor şi lumii pe toată durata zilei de ieri, încheiată aseară pe Stade de France, în prezenţa a 80.000 de tineri catolici, care au cântat, au dansat şi s-au rugat.

Papa Leon: Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este foarte simplu: mulţumesc! Mulţumesc lui Dumnezeu şi vă mulţumesc vouă! Mulţumesc pentru curajul vostru! Mulţumesc pentru prezenţa voastră! Mulţumesc pentru credinţa voastră! Voi sunteţi sfinţii Franţei!

Reporter: Diseară, Papa Leon al XIV-lea va părăsi Parisul pentru Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume pentru catolici, unde se va desfăşura mâine a doua etapă a vizitei sale în Franţa.

Rador/FOTO arhivă Vatican Media

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