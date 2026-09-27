Meteo: Intensificări ale vântului în mai multe județe din țară

Intervalul : conform textelor;

Zonele afectate : conform textelor și hărții;

Fenomene : intensificări ale vântului;

Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 27 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45…55 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi 55…75 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 28 septembrie, ora 10 – 28 septembrie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța

Pe parcursul zilei de luni (28 septembrie) în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanta vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.