Meteo: Intensificări ale vântului în mai multe județe din țară
Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2026, 10:08
|Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
|Ziua/luna/anul: 27-09-2026
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : intensificări ale vântului;
Mesaj :
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 27 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20
În intervalul menționat, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45…55 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi 55…75 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 28 septembrie, ora 10 – 28 septembrie, ora 20
Pe parcursul zilei de luni (28 septembrie) în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanta vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
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