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Meteo: Intensificări ale vântului în mai multe județe din țară

Meteo: Intensificări ale vântului în mai multe județe din țară

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2026, 10:08

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 27-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : intensificări ale vântului;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 27 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului

      În intervalul menționat, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45…55 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi 55…75 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 28 septembrie, ora 10 – 28 septembrie, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța

      Pe parcursul zilei de luni (28 septembrie) în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanta vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

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