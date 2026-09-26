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(AUDIO/FOTO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a marcat, astăzi, deschiderea noului an academic

(AUDIO/FOTO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a marcat, astăzi, deschiderea noului an academic

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2026, 12:33

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a marcat, astăzi, deschiderea noului an academic, în prezența reprezentanților Ministerului Educației.

Cea mai veche universitate din țară are 25.700 de studenți, dintre care aproximativ 18.600 – la licență, iar în anul întâi pășesc peste 6.300 de boboci.

Rectorul, Liviu-George Maha, a declarat că precedentul an academic a fost unul plin de provocări financiare și profesionale care, însă, au fost depășite cu bine.

El s-a referit, totodată, și la investițiile pe care instituția le are în derulare sau ar urma să le înceapă: ”Avem câteva proiecte mari în lucru, e vorba de sala de sport de aici din spatele corpului A, unde contractul este semnat, ordinul de începerea lucrărilor este deja dat. Sunt două proiecte majore în afara Iașului, e vorba de stațiunea de cercetare de la Dona Candrenilor, va fi finalizată construcția în decembrie, e finanțată prin programul regional ADR Nord-Est, și o investiție la Agigea de 6 milioane de euro, la stațiunea de cercetare de acolo prin ADR Sud-Est. Sperăm să începem spre finalul anului universitar o investiție majoră în căminele 6, 7 și/sau 8, depinde cum le vom grupa, ele sunt prinse la Ministerul Dezvoltării pe o componentă de clădiri publice cu risc seismic, și există toate documentele în ordine, depindem de alocările bugetare la nivel din minister.”

La deschiderea noului an universitar a fost prezentă și scriitoarea Doina Ruști, cercetătoare în domeniul Istoria culturii, absolventă eminentă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a transmis un mesaj tinerilor: ”Să nu uite că o universitate face parte din identitatea viitoare și orice vor face de aici încolo, vor duce cu ei școala ieșeană vrând nevrând, să nu uite asta. Sunt extraordinar de emoționat, e o mare onoare pentru mine să mă întorc la universitatea care m-a format și mai cu seamă, un eveniment care este de top, deschiderea anului.”

În aceste zile, instituția organizează evenimentul „Bun venit la UAIC”, dedicat informării, orientării și integrării studenților din anul I.

La standurile amenajate în fața universității, bobocii vor fi întâmpinați de studenți din anii mai mari, reprezentanți ai asociațiilor studențești, ai centrelor culturale, precum și de parteneri din mediul cultural și economic ieșean, care le vor oferi informații utile despre principalele aspecte ale vieții de student – de la burse, cazare și biblioteci, până la mobilități internaționale și serviciile oferite de instituția academică.

Programul include și activități interactive, surprize și premii în parcul „La Balenă”, din campusul „Titu Maiorescu”.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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