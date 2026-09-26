Programul de guvernare şi lista miniştrilor din Guvernul Siegfried Mureşan – depuse la Parlament

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2026, 11:19





Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare şi lista miniştrilor propuşi.

‘Am depus în această dimineaţă la Senat şi apoi la Camera Deputaţilor (…) programul de guvernare şi lista completă a miniştrilor în doar cinci zile am am reuşit să elaborăm împreună cu colegii, cu experţii, cu specialiştii din cele trei partide care susţin acest guvern – Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România şi Uniunea Democrată Maghiară din România – am reuşit să depunem un program extrem de concret detaliat amplu cu 372 de măsuri concrete pe care Guvernul le va face pentru România şi am reuşit să depunem o listă de miniştri, miniştri capabili, responsabili, serioşi, care să implementeze programul de guvernare’, a anunţat Mureşan, la o conferinţă de presă.

Echipa cu care Siegfried Mureşan va merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

* Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru

* Radu Miruţă (USR) – ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru

* Tanczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru

* Andrea Chiş (independentă) – ministru al Justiţiei

* Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanţelor

* Oana Ĺ˘oiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe

* Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătăţii

* Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

* Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

* Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

* Dragoş Pîslaru (PNL) – ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

* Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

* Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

* Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei

* BulcsĂş Koppany Ă-tvos (UDMR) – ministru al Culturii

* Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educaţiei şi Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR). AGERPRES/FOTO captură video