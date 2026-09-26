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Regina și Regalis – noile parfumuri ale Palatului Culturii din Iași

Regina și Regalis – noile parfumuri ale Palatului Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2026, 11:00

Activitatea de marketing a Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași se dezvoltă printr-o nouă gamă de produse. După seriile speciale de suveniruri realizate pentu expozițiile „Klimt la Palat” și „Dürer. Apocalipsa”, astăzi, în cadrul proiectului Balul de la Castel, vor fi lansate noile parfumuri Regina – The Key of Grace  și Regalis – The Key of Memory.

Parfumurile sunt realizate de Matca, un producator român care a se dinstinge pe piața parfumurilor prin produsele naturale, eleganță și personalitate.

„Am dorit să îmbunătățim partea de marketing și produsele de brand al Palatului Culturii și al Iașului. În această toamnă vom veni cu multe surprize, nu doar expoziționale și de cercetare, cât și de marketing. Inspirat din istoria, farmecul, parfumul și culorile Iașului, prietenii de la Matca, colaboratorii noștri, ieșeni stabiliți la Sibiu, au realizat două produse de parfum pentru bărbați și femei. Cred că este important să ne  îmbogățim spectrul de produse aflate în shop-urile muzeului și cred că nu doar turiștii, dar și ieșenii pot veni la muzeu și pentru a putea găsi, cu diferite ocazii, cadouri inedite. Marile muzee care au o activitate deosebit de importantă în această latură a marketingului au diferite produse de la bijuterii handmade la replici de porțelan, parfum, săpunuri, obiecte de decor etc.” a declarat Alexandru Constantin Chituță, managerul muzeului.

Producătorul parfumului, Matca, a explicat cele două produse: Regina – The Key of Grace  surprinde o formă de eleganță care nu ține de timp sau de statut, ci de felul în care o prezență poate rămâne în memorie. Este un parfum feminin, elegant și senzual, cu un caracter bogat, în care luminozitatea și căldura se întâlnesc într-o compoziție echilibrată. Are ceva familiar și, în același timp, greu de definit — asemenea unui loc pe care îl recunoști fără să știi exact de ce.

Inspirat de spiritul Iașului și de patrimoniul său cultural, parfumul aduce împreună flori albe, cireș, accente de piele și ambră, peste un fond lemnos și balsamic. Nota de tei, discretă, face trimitere la identitatea orașului și la atmosfera sa, fără să devină tema centrală a compoziției. Regina este cheia unei anumite forme de grație: una care nu are nevoie să fie explicată pentru a fi simțită.

Regalis – The Key of Memory este un parfum cu o prezență profundă, construit în jurul lemnului și al contrastului dintre prospețime și căldură. Are un caracter sobru și sofisticat, cu o textură aproape tactilă, în care acordurile verzi și lemnoase se întâlnesc cu accente de piele și condimente. Este un parfum care sugerează eleganța discretă a unui spațiu în care istoria nu este doar păstrată, ci continuă să fie prezentă.

Compoziția aduce împreună vetiver, patchouli, Akigalawood și balsam de brad, susținute de ambroxan și acorduri lemnoase, pentru o impresie de profunzime și permanență. Regalis vorbește despre memorie ca despre o formă de continuitate — despre ceea ce rămâne, se transformă și capătă noi sensuri odată cu trecerea timpului.

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