Legea care elimină examenul suplimentar de admitere la liceu, promulgată

Foto: examen

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2026, 10:45

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care elimină posibilitatea organizării unor examene separate de admiterea la liceu.

Ea anulează prevederea intrată în vigoare la 1 septembrie, potrivit căreia liceele puteau organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maxim 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a Evaluării Naționale.

Plenul Senatului a decis pe 8 septembrie abrogarea acestui articol începând cu anul școlar 2026-2027, iar Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro