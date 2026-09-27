Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va avea loc miercuri, în plenul Parlamentului

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2026, 08:33

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va fi dat miercuri în plenul care se reuneşte la ora 13:00, după ce luni şi marţi vor fi audiaţi în comisiile permanente miniştrii propuşi – au decis Birourile Permanente reunite.

Programul de guvernare depus la parlament prevede o rectificare bugetară în 30 de zile de la învestire, fără creşterea deficitului peste ţinta de 6,2% din PIB, precum şi publicarea bugetului pentru anul următor până la 30 noiembrie.

Guvernul Mureşan este o alternativă clară, care poate aduce stabilitate – a declarat Cătălin Drulă, de la USR, propus pentru transporturi.

Cătălin Drulă: Dacă cei care se declară proeuropeni şi susţin o direcţie proeuropeană votează acest guvern, avem parte şi de acea stabilitate de care tot vorbesc, şi de acea direcţie proeuropeană; dacă nu, se deschide calea anticipatelor şi vom merge către decizia poporului, aşa cum este normal într-o democraţie.

UDMR doreşte un guvern stabil pentru următorii doi ani şi susţine că taxele nu trebuie majorate – a declarat Tanczos Barna, propus ca vicepremier şi ministru al agriculturii.

Tanczos Barna: Susţinem în continuare ideea nemajorării taxelor, să reducem TVA la 19% imediat ce acest lucru este posibil şi echilibrul bugetar permite acest lucru. Considerăm că este esenţială legea salarizării, indiferent de negocierile cu Comisia – pentru echitate, pentru dreptate socială şi pentru o stabilitate în sectorul public, şi pentru următorii doi ani avem nevoie de un guvern care să ofere perspectivă cetăţenilor şi mediului economic.

PSD pare hotărât să nu voteze cabinetul Mureşan. Pe pagina de Facebook a partidului a fost postat un video în care deputatul Marius Budăi, fost ministru al muncii, întreabă locuitorii din Botoşani dacă doresc ca el să voteze acest guvern. Oamenii sunt împotrivă şi spun că nu vor un al doilea executiv Bolojan.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro