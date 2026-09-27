Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va avea loc miercuri, în plenul Parlamentului

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va avea loc miercuri, în plenul Parlamentului

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va avea loc miercuri, în plenul Parlamentului

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2026, 08:33

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va fi dat miercuri în plenul care se reuneşte la ora 13:00, după ce luni şi marţi vor fi audiaţi în comisiile permanente miniştrii propuşi – au decis Birourile Permanente reunite.

Programul de guvernare depus la parlament prevede o rectificare bugetară în 30 de zile de la învestire, fără creşterea deficitului peste ţinta de 6,2% din PIB, precum şi publicarea bugetului pentru anul următor până la 30 noiembrie.

Guvernul Mureşan este o alternativă clară, care poate aduce stabilitate – a declarat Cătălin Drulă, de la USR, propus pentru transporturi.

Cătălin Drulă: Dacă cei care se declară proeuropeni şi susţin o direcţie proeuropeană votează acest guvern, avem parte şi de acea stabilitate de care tot vorbesc, şi de acea direcţie proeuropeană; dacă nu, se deschide calea anticipatelor şi vom merge către decizia poporului, aşa cum este normal într-o democraţie.

UDMR doreşte un guvern stabil pentru următorii doi ani şi susţine că taxele nu trebuie majorate – a declarat Tanczos Barna, propus ca vicepremier şi ministru al agriculturii.

Tanczos Barna: Susţinem în continuare ideea nemajorării taxelor, să reducem TVA la 19% imediat ce acest lucru este posibil şi echilibrul bugetar permite acest lucru. Considerăm că este esenţială legea salarizării, indiferent de negocierile cu Comisia – pentru echitate, pentru dreptate socială şi pentru o stabilitate în sectorul public, şi pentru următorii doi ani avem nevoie de un guvern care să ofere perspectivă cetăţenilor şi mediului economic.

PSD pare hotărât să nu voteze cabinetul Mureşan. Pe pagina de Facebook a partidului a fost postat un video în care deputatul Marius Budăi, fost ministru al muncii, întreabă locuitorii din Botoşani dacă doresc ca el să voteze acest guvern. Oamenii sunt împotrivă şi spun că nu vor un al doilea executiv Bolojan.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Legea care elimină examenul suplimentar de admitere la liceu, promulgată
Naţional sâmbătă, 26 septembrie 2026, 10:45

Legea care elimină examenul suplimentar de admitere la liceu, promulgată

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care elimină posibilitatea organizării unor examene separate de admiterea la liceu. Ea anulează...

Legea care elimină examenul suplimentar de admitere la liceu, promulgată
România se confruntă cu diferenţe semnificative de dezvoltare între regiuni
Naţional sâmbătă, 26 septembrie 2026, 09:33

România se confruntă cu diferenţe semnificative de dezvoltare între regiuni

România se confruntă cu diferenţe semnificative de dezvoltare între regiuni, arată o analiză a celor mai recente date privind condiţiile de...

România se confruntă cu diferenţe semnificative de dezvoltare între regiuni
Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate este indisponibilă temporar
Naţional sâmbătă, 26 septembrie 2026, 08:47

Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate este indisponibilă temporar

Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate este indisponibilă la această oră, în urma unei întreruperi programate pentru...

Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate este indisponibilă temporar
Guvernul propus de Mureşan – 16 ministere, trei vicepremieri; lista Cabinetului şi programul de guvernare – depuse sâmbătă, la Parlament
Naţional vineri, 25 septembrie 2026, 19:10

Guvernul propus de Mureşan – 16 ministere, trei vicepremieri; lista Cabinetului şi programul de guvernare – depuse sâmbătă, la Parlament

Conducerile PNL, USR şi UDMR au aprobat vineri programul de guvernare şi au validat listele de miniştri propuşi pentru a face parte din Guvernul...

Guvernul propus de Mureşan – 16 ministere, trei vicepremieri; lista Cabinetului şi programul de guvernare – depuse sâmbătă, la Parlament
Naţional vineri, 25 septembrie 2026, 18:41

UDMR: Tanczos Barna, Cseke Attila şi Ötvös Koppány Bulcsú – propunerile pentru Guvernul Mureşan

Consiliul Permanent al UDMR a decis vineri participarea la guvernare şi propunerile de miniştri ai formaţiunii pentru Cabinetul Mureşan. Potrivit...

UDMR: Tanczos Barna, Cseke Attila şi Ötvös Koppány Bulcsú – propunerile pentru Guvernul Mureşan
Naţional vineri, 25 septembrie 2026, 18:00

USR: Miruţă, Buzoianu, Ţoiu, Drulă şi Darău, propuşi pentru a face parte din Guvernul Mureşan

Comitetul Politic al USR, reunit vineri în şedinţă, a aprobat intrarea partidului la guvernare şi lista de miniştri propuşi. Propunerile USR...

USR: Miruţă, Buzoianu, Ţoiu, Drulă şi Darău, propuşi pentru a face parte din Guvernul Mureşan
Naţional vineri, 25 septembrie 2026, 16:46

PNL – lista miniştrilor liberali propuşi de premierul desemnat Siegfried Mureşan

Biroul Politic Naţional al PNL a aprobat, vineri, în unanimitate, programul de guvernare şi lista miniştrilor liberali propuşi de premierul...

PNL – lista miniştrilor liberali propuşi de premierul desemnat Siegfried Mureşan
Naţional joi, 24 septembrie 2026, 17:06

Nazare: Execuţia bugetară şi continuitatea consolidării fiscale, principalele argumente ale României în evaluarea S&P

Execuţia bugetară şi continuitatea consolidării fiscale reprezintă principalele argumente ale României în cadrul actualei evaluări a...

Nazare: Execuţia bugetară şi continuitatea consolidării fiscale, principalele argumente ale României în evaluarea S&P