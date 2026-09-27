Reglementarea medicinei alternative

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2026, 08:35

Ministerul Sănătății a pus în consultare publică un proiect de ordin care reglementează medicina alternativă.

Acesta se referă la mai multe practici, de la homeopatie până la astrologie medicală, feng-shui sau tratamente cu lumină.

Proiectul stabilește condițiile privind autorizarea practicienilor, funcționarea cabinetelor, formarea profesională, evidența și controlul activităților, precum și reguli privind informarea și consimțământul persoanelor care apelează la astfel de servicii.

Documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Sănătății în secțiunea Transparență decizională.

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