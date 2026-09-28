(AUDIO) Iași: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” a început anul academic având toate locurile ocupate

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a început noul an academic cu o realizare de excepție, având toate locurile ocupate la admitere, inclusiv după solicitarea de mărire a numărului acestora la Ministerul Educației.

Rectorul instituției, Dan Cașcaval, a anunțat, la deschiderea anului universitar, că dintr-un total de 14 mii de studenți, 5 mii sunt în anul I la licență, masterat și doctorat.

El a adăugat că noul an academic vine și cu o serie de investiții importante:

(Radio Iași, Constantin Mihai)