(AUDIO) Universitatea din Bacău deschide anul universitar cu inaugurarea atelierului de radio-școală

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 septembrie 2026, 09:43

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău deschide noul an universitar 2026–2027 astăzi, 28 septembrie, printr-un eveniment marcat de inaugurarea unui atelier modern de radio-școală în cadrul laboratorului media al instituției de învățământ superior.

Ana Ilie, de la Radio România Bacău, relatează: Proiectul este realizat de Radio-România în parteneriat cu Universitatea băcăoană și va funcționa alături de echipa Radio România Bacău, sub redacția studioului teritorial Radio Iași. Aici, tinerii vor putea desfășura stagii de practică într-un spațiu echipat la standardele actuale. Totodată, laboratorul va deveni o platformă de promovare a proiectelor de succes ale universității, producțiile realizate urmând să îmbogățească programele Radio România.