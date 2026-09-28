Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Universitatea din Bacău deschide anul universitar cu inaugurarea atelierului de radio-școală

(AUDIO) Universitatea din Bacău deschide anul universitar cu inaugurarea atelierului de radio-școală

(AUDIO) Universitatea din Bacău deschide anul universitar cu inaugurarea atelierului de radio-școală

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 septembrie 2026, 09:43

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău deschide noul an universitar 2026–2027 astăzi, 28 septembrie, printr-un eveniment marcat de inaugurarea unui atelier modern de radio-școală în cadrul laboratorului media al instituției de învățământ superior.
Ana Ilie, de la Radio România Bacău, relatează: Proiectul este realizat de Radio-România în parteneriat cu Universitatea băcăoană și va funcționa alături de echipa Radio România Bacău, sub redacția studioului teritorial Radio Iași. Aici, tinerii vor putea desfășura stagii de practică într-un spațiu echipat la standardele actuale. Totodată, laboratorul va deveni o platformă de promovare a proiectelor de succes ale universității, producțiile realizate urmând să îmbogățească programele Radio România.

(Radio România Bacău)

Etichete:
Informare meteorologică de vânt în Moldova, până pe 30 septembrie
Prim plan luni, 28 septembrie 2026, 07:19

Informare meteorologică de vânt în Moldova, până pe 30 septembrie

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 27 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone...

Informare meteorologică de vânt în Moldova, până pe 30 septembrie
Încep audierile în comisiile parlamentare ale miniştrilor propuşi de premierul desemnat Siegfried Mureşan
Prim plan luni, 28 septembrie 2026, 07:15

Încep audierile în comisiile parlamentare ale miniştrilor propuşi de premierul desemnat Siegfried Mureşan

Comisiile parlamentare de specialitate încep astăzi audierile miniştrilor propuşi de premierul desemnat Siegfried Mureşan. Acestea vor continua...

Încep audierile în comisiile parlamentare ale miniştrilor propuşi de premierul desemnat Siegfried Mureşan
(AUDIO) Protest față de uniformele obligatorii: Elevii din județul Iași și din toată țara, îndemnați să poarte negru pe 28 septembrie
Prim plan duminică, 27 septembrie 2026, 12:03

(AUDIO) Protest față de uniformele obligatorii: Elevii din județul Iași și din toată țara, îndemnați să poarte negru pe 28 septembrie

Protest al Consiliului Național al Elevilor față de introducerea uniformei școlare obligatorii. Organizația îi îndeamnă pe elevi să vină...

(AUDIO) Protest față de uniformele obligatorii: Elevii din județul Iași și din toată țara, îndemnați să poarte negru pe 28 septembrie
(AUDIO/FOTO) „Să creștem generații sănătoase” – proiect lansat la Iași și extins în Regiunea Nord-Est
Prim plan duminică, 27 septembrie 2026, 10:28

(AUDIO/FOTO) „Să creștem generații sănătoase” – proiect lansat la Iași și extins în Regiunea Nord-Est

Proiectul-pilot „Să creștem generații sănătoase” a fost lansat, la Iași, în prezența cadrelor didactice, a directorilor de școală și a...

(AUDIO/FOTO) „Să creștem generații sănătoase” – proiect lansat la Iași și extins în Regiunea Nord-Est
Prim plan duminică, 27 septembrie 2026, 10:08

Meteo: Intensificări ale vântului în mai multe județe din țară

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 27-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor;...

Meteo: Intensificări ale vântului în mai multe județe din țară
Prim plan duminică, 27 septembrie 2026, 08:33

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va avea loc miercuri, în plenul Parlamentului

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va fi dat miercuri în plenul care se reuneşte la ora 13:00, după ce luni şi marţi vor fi...

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va avea loc miercuri, în plenul Parlamentului
Prim plan sâmbătă, 26 septembrie 2026, 12:33

(AUDIO/FOTO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a marcat, astăzi, deschiderea noului an academic

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a marcat, astăzi, deschiderea noului an academic, în prezența reprezentanților Ministerului...

(AUDIO/FOTO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a marcat, astăzi, deschiderea noului an academic
Prim plan sâmbătă, 26 septembrie 2026, 11:19

Programul de guvernare şi lista miniştrilor din Guvernul Siegfried Mureşan – depuse la Parlament

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare şi lista miniştrilor propuşi. ‘Am depus în...

Programul de guvernare şi lista miniştrilor din Guvernul Siegfried Mureşan – depuse la Parlament