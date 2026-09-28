Încep audierile în comisiile parlamentare ale miniştrilor propuşi de premierul desemnat Siegfried Mureşan

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 septembrie 2026, 07:15

Comisiile parlamentare de specialitate încep astăzi audierile miniştrilor propuşi de premierul desemnat Siegfried Mureşan.

Acestea vor continua marţi, urmând ca votul de învestire în plen să aibă loc miercuri, când se va reuni plenul Parlamentului.

Vinerea trecută, conducerile PNL, USR şi UDMR au aprobat programul de guvernare şi au validat listele de miniştri propuşi pentru a face parte din Guvernul Mureşan.

Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă dimineaţa la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri.

Duminică, el a transmis câte o scrisoare fiecărui ministru propus.

‘Priorităţile Guvernului şi ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca românii să ştie exact ce va face acest Guvern şi care sunt priorităţile fiecărui ministru’, a punctat Mureşan.

Scrisorile conţin, în prima parte, un mesaj comun pentru toţi miniştrii Cabinetului, dar şi câte un mesaj personalizat pentru fiecare în parte privind principiile care urmează să stea la baza mandatelor acestora.

Siegfried Mureşan este a treia propunere de premier pe care a făcut-o preşedintele Nicuşor Dan, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe 5 mai. Şeful statului l-a desemnat pe 4 iunie pe europarlamentarul Eugen Tomac să formeze Guvernul, dar acesta şi-a depus mandatul pentru că nu a reuşit să strângă o majoritate parlamentară. A doua opţiune a lui Nicuşor Dan a fost Adrian Veştea care s-a prezentat în Parlament pe 22 iunie pentru învestire, dar nu a obţinut voturile necesare.

”Am propus pentru fiecare minister oameni competenţi, serioşi şi pregătiţi să îşi asume responsabilitatea guvernării. Avem în faţă multă muncă. Oamenii aşteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare şi ştie ce are de făcut pentru a le obţine”, a susţinut Siegfried Mureşan.

El a propus un Guvern cu 16 ministere. Vor fi şi trei vicepremieri cu portofolii, câte unul de la fiecare partid care formează noul Executiv.

În Cabinetul propus de liberalul Siegfried Mureşan se află şi 10 miniştri care au făcut parte din Guvernul Bolojan.

Echipa cu care Siegfried Mureşan merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

* Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru

* Radu Miruţă (USR) – ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru

* Tánczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru

* Andrea Chiş (independentă) – ministru al Justiţiei

* Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanţelor

* Oana Ţoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe

* Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătăţii

* Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

* Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

* Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

* Dragoş Pîslaru (PNL) – ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

* Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

* Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

* Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei

* Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) – ministru al Culturii

* Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educaţiei şi Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR). (Agerpres/ FOTO agerpres.ro)