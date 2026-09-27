(AUDIO/FOTO) Pelerinajul de la Iași începe pe 8 octombrie. Moaștele Sfântului Paisie, alături de cele ale Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2026, 11:35

Credincioșii care vor fi prezenți anul acesta la pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași se vor putea închina și la racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română.

Pelerinajul va avea loc în perioada 8-15 octombrie, iar debutul oficial va fi în dimineața zilei de 8 octombrie, când moaștele celor doi sfinți vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane, fiind depuse, ulterior, în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, preotul Lucian Apopei: ”Anul acesta, în lumina recentelor canonizări din Biserica Ortodoxă Română, cei care vor veni la Catedrala Mitropolitană să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva, se vor putea bucura și de prezența Sfintelor Moaște ale Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Debutul oficial al pelerinajului va fi joi dimineață, pe 8 octombrie, de la ora 6:00 o dată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior, acestui moment, Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)