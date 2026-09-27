(AUDIO/FOTO) Iașiul își plimbă turiștii cu un autobuz etajat. Investiție de 150.000 de euro

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2026, 10:59

Un autobuz etajat, care se va deplasa pe anumite trasee turistice, va circula, la Iași, pe perioada sărbătorilor orașului.

Autobuzul are o capacitate de 70 de locuri și a costat municipialitatea 150 de mii de euro.

Noua achiziție va fi deservită de Compania de Transport din localitate, împreună cu Asociația „Destination Iași”, și va efectua tururi ghidate, a spus primarul Mihai Chirica: ”Vine să promoveze turismul în continuare, Iașiul este ”Mărul de Aur”, o să vedeți că o să-l și colăm cu ”mărul de aur” și încercăm să promovăm turismul, așa cum am spus de fiecare dată, prin elemente concrete. Va fi folosit de către compania noastră CTP, împreună cu Destination Iași pentru grupurile de turiști, pentru cei care au nevoie de o prezentare mai detaliată a Iașiului. A costat în jur de 150.000 de euro, este dotat cu instalație audio pentru prezentare în diferite limbi, are două etaje, așa cum ați văzut și în jur de 70 de locuri. O să fie și trasee clasice, să spunem așa, pe care le inițiem împreună cu specialiști în turism, dar o să lăsăm și la liberă alegere.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)