(AUDIO) Noul an universitar începe astăzi și la universitățile din Bacău

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Publicat de Gabriela Rotaru, 28 septembrie 2026, 08:35 / actualizat: 28 septembrie 2026, 9:42

La Universitatea „Vasile Alecsandri”, peste 7.200 de studenți sunt înscriși în acest an, dintre care aproximativ 3.400 sunt în anul întâi. Festivitatea de deschidere are loc de la ora 10:00, în Aula instituției.

Iar Universitatea particulară „George Bacovia” organizează ceremonia de la ora 11:30, în Aula „Moldova”.

Decanul Universității „Vasile Alecsandri”, Cristina Buzoianu, explică ce facultăți au atras cei mai mulți studenți în acest an și ce schimbări au fost făcute în infrastructura instituției.

Cristina Buzoianu: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Litere, cu noul program de studiu educație timpurie, care a avut o concurență acerbă în această toamnă. Anul acesta, universitatea a împlinit 65 de ani de activitate în învățământul superior, iar Facultatea de Inginerie, 50 de ani de când își desfășoară activitatea. În ceea ce privește infrastructura, universitatea s-a modernizat foarte mult în ultimii ani, au apărut noi laboratoare dotate, s-a finalizat centrul de practică și activități extracurriculare de la Vatra Dornei, suntem în discuții avansate pentru campusul dual.

Totodată, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău inaugurarează, cu ocazia începerii noului an universitar, un atelier modern de radio-școală în cadrul laboratorului media al instituției de învățământ superior.

Proiectul este realizat de Radio-România în parteneriat cu universitatea și va funcționa alături de echipa Radio România Bacău, sub redacția studioului teritorial Radio Iași. (Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO radioiasi.ro)