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La Cotnari, județul Iași, se pregătesc Zilele Toamnei. Vasile Crețu, primarul comunei, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

La Cotnari, județul Iași, se pregătesc Zilele Toamnei. Vasile Crețu, primarul comunei, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 septembrie 2026, 09:22

La Cotnari, județul Iași, se pregătesc Zilele Toamnei, 3-4 octombrie 2026
Ateliere de artă, târg cu produse locale și divertisment !
 
Copiii și tinerii din comună vor cânta la evenimentele care vor avea loc la Căminul Cultural si pe terenul de sport al localității.
Ansamblurile folclorice „Plaiuri cotnărene” și „Vlăstare cotnărene” alături de Formația „Flori de Cireș” din Hodora și Grupul Vocal „Armonia” și artistul popular Dan Doboș se vor auzi la sărbătoarea toamnei.
Vasile Crețu, primarul comunei, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
(Radio Iași)
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