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(AUDIO) Iași: Noul an academic a început, astăzi, pentru aproximativ 9.000 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie

(AUDIO) Iași: Noul an academic a început, astăzi, pentru aproximativ 9.000 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie
28 septembrie 2026, 14:30

Peste 9.000 de studenți au pășit astăzi, la Iași, într-un nou an academic la Universitatea de Medicină și Farmacie.

Aproape 2.000 dintre aceștia sunt studenți în anul întâi.

Rectorul instituției, Viorel Scripcariu, a anunțat că înființarea noii Facultăți de Științe ale Sănătății a determinat încadrarea de noi cadre didactice și înființarea unor noi spații didactice.

Decanul facultății, Ionuț Nistor, a arătat că noua structură are în componență trei linii de predare, una fiind nou înființată – respectiv cea de Radiologie și Imagistică Medicală.

(Radio Iași, Constantin Mihai)

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